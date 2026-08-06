Чужое кольцо на пальце не помогло: встреча с Брюсом Уиллисом разрушила прежние планы модели

Модель и актриса Эмма Хеминг в интервью изданию People поделилась откровениями о начале своего романа с голливудским актёром Брюсом Уиллисом.

Фото: Фото с личного Инстаграм*-аккаунта (запрещён в РФ) Брюса Уиллиса by Личный Инстаграм-аккаунт Брюса Уиллиса Брюс Уиллис, актер

По её словам, на момент знакомства с будущим мужем она была помолвлена с другим мужчиной, что делало ситуацию крайне непростой. Однако между ними сразу возникла сильная связь, которую она не смогла игнорировать.

Хеминг призналась, что встреча с Уиллисом стала поворотным моментом в её жизни. Она быстро поняла, что их отношения — это нечто большее, чем мимолётное увлечение. Актриса решила разорвать прежнюю помолвку, чтобы быть с Брюсом. Спустя некоторое время, в 2009 году, пара официально оформила свои отношения.

"Я была помолвлена, когда впервые встретила Брюса, и это делало ситуацию особенно непростой. Но между нами сразу возникло что-то настоящее, и я не могла этого игнорировать", — цитирует Эмму People.

После свадьбы Хеминг и Уиллис воспитали двух дочерей — Мейбл Рэй и Эвелин Пенн. Их брак, продлившийся более полутора десятилетий, стал одним из самых крепких в Голливуде.

Однако в последние годы жизнь пары омрачила болезнь: в 2023 году у Брюса Уиллиса диагностировали лобно-височную деменцию. Несмотря на тяжёлый диагноз, Эмма регулярно делится с поклонниками новостями о состоянии мужа и остаётся рядом с ним, поддерживая его в борьбе с недугом.

Ранее Эмма Хеминг-Уиллис дала откровенное интервью подкасту The Bossticks, в котором рассказала, что живёт в состоянии "постоянного траура" из-за болезни мужа, и пояснила, что при лобно-височной деменции страдает не память, а способность к общению.