Актриса Марина Зудина вступилась за свою внешность после фотосессии: что она сказала критикам

60-летняя актриса Марина Зудина, вдова Олега Табакова, опубликовала в Instagram* серию снимков с новой фотосессии. На кадрах она предстала в кожаной куртке, с сигаретой и в солнцезащитных очках. Однако публикация вызвала неожиданную реакцию: подписчики принялись обсуждать внешность артистки, заподозрив её в пластических операциях.

Фото: commons.wikimedia.org by DedaSasha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Марина Зудина

В комментариях звучали нелестные отзывы: пользователи писали, что лицо Зудиной "изменилось" и "стало не таким", а также сожалели о том, что "прелестная актриса" теперь выглядит иначе. Один из комментаторов заявил: "Когда-то была симпатичная девушка", на что артистка ответила с достоинством, не вступая в перепалку.

"Не переживайте. У меня всё отлично. Вам побольше радости и здоровья", — написала Зудина в ответ на критику.

Слухи о возможных хирургических вмешательствах преследуют актрису не первый год. Два года назад её внешность уже обсуждали после выхода на премии, а в прошлом году разговоры возобновились, когда она появилась на премьере спектакля "Щастье!". Однако сама Зудина предпочитает не комментировать домыслы и сохраняет спокойствие.

Ранее сын Олега Табакова и Марины Зудиной, актёр Павел Табаков, прокомментировал критику нашумевшей постановки "Гамлет" в МХТ имени Чехова.

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