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Зрители устроили настоящий бойкот: предпродажи в Москве обнулили шансы "Колобка" на успех

Кино

Фильм "Последний богатырь: Колобок" столкнулся с провалом в предварительном прокате. В одном из московских кинотеатров на девять сеансов картины было продано всего четыре билета. Об этом сообщает Telegram-канал "Что там, Москва?".

Кинозал
Фото: commons.wikimedia.org by Razgrad, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кинозал

Картина, ради премьеры которой в России на месяц перенесли показ нового "Человека-паука", с треском провалилась на этапе предпродаж. Ещё до официальной премьеры зрители обрушили рейтинг фильма на "Кинопоиске" до рекордно низких 1,1 балла. Позже возможность ставить оценку на сервисе была заблокирована.

Основной причиной негатива, по мнению зрителей, стал перенос премьеры "Человека-паука" — многие откровенно пишут, что мстят за это, занижая рейтинг.

Фильм "Последний богатырь: Колобок" выходит в широкий прокат 6 августа. Главные роли в картине режиссёра Антона Маслова исполнили Гарик Харламов, Дмитрий Журавлёв, Гоша Куценко и Мила Ершова.

Ранее Гарик Харламов рассказал, что похудел на 16 килограммов, отказавшись от жирной и мучной пищи, и планирует сбросить ещё четыре, чтобы довести вес до 100 килограммов.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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