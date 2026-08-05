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Никаких шансов на прощение: скандал вокруг Джареда Лето закрыл перед ним двери в кино

Кино

Актёр Джаред Лето лишился роли в политическом триллере "Убийство" режиссёра Барри Левинсона на фоне новых обвинений в сексуальном насилии. Об этом сообщили источники, близкие к производству фильма, в беседе с Page Six.

Джаред Лето
Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Джаред Лето

По данным издания, в 2025 году Лето активно обсуждал участие в проекте и практически договорился о роли, однако создатели фильма в итоге отказались от его кандидатуры.

Источники утверждают, что команда проекта была осведомлена об обвинениях в адрес актёра ещё до начала переговоров. Однако окончательное решение отказаться от сотрудничества было принято после того, как количество обвинений в сексуальных проступках стало невозможно игнорировать.

Один из инсайдеров назвал участие Лето в картине "почти решённым делом", отметив, что он был заинтересован в работе и неоднократно обсуждал будущего персонажа с режиссёром.

Другой собеседник издания предположил, что на ситуацию также могла повлиять неудача фантастического фильма "Трон: Арес" (2025), однако это могло быть лишь формальным поводом для исключения актёра из проекта после публикации материала Air Mail, в котором девять женщин обвинили Лето в насилии.

Фильм "Убийство" рассказывает реальную историю журналистки Дороти Килгаллен, которая погибла при загадочных обстоятельствах во время расследования убийства президента США Джона Кеннеди. На данный момент неизвестно, кто заменит Лето в проекте.

Ранее актриса Любовь Толкалина в интервью впервые публично рассказала о пережитом изнасиловании.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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