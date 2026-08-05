Семью настигло ужасное потрясение: актёр Иствуд признал роковую ошибку после гибели возлюбленной

Актёр Скотт Иствуд, сын знаменитого голливудского режиссёра и актёра Клинта Иствуда, в подкасте "Кабинетный эксперт с Дэксом Шепардом" впервые подробно рассказал о переживаниях, связанных с трагической гибелью своей возлюбленной Джуэл Брэнгман.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Скотт Иствуд

Модель и тренер по гимнастике погибла в ДТП 7 сентября 2014 года в возрасте 26 лет. Причиной смерти стало не само столкновение, а дефектная подушка безопасности Takata, которая нанесла девушке смертельные травмы головы и шеи.

На момент трагедии Скотту было 28 лет, и пара встречалась около четырёх лет. Вместо того чтобы взять паузу и пережить утрату, актёр продолжил работать на съёмочной площадке. По его словам, он просто не мог позволить себе остановиться, так как шоу должно было продолжаться. Отложенные эмоции стали для него защитным механизмом, который, как он теперь признает, оказался ошибочным.

"Находиться на съёмочной площадке, когда что-то случается, действительно тяжело. Такое случалось и раньше. Я потерял Пола Уокера, когда снимался в "Ярости", а он был одним из моих лучших друзей. Но на съёмочной площадке нет времени горевать, потому что шоу должно продолжаться", — рассказал Иствуд.

Иствуд признался, что по-настоящему пережить утрату он смог только после завершения съёмок. Однако сейчас он считает, что это было ошибкой. По его мнению, горевать нужно вместе с близкими того человека, который ушёл, чтобы разделить эту боль и получить поддержку. Он подчеркнул, что откладывание эмоций лишь затягивает процесс исцеления.

"Горевать нужно вместе с близкими этого человека, с теми, кто тоже был частью его жизни. Это важная часть процесса скорби", — отметил он.

Ранее голливудский актёр Джим Керри эмоционально простился с режиссёром Чаком Расселом, скончавшимся 22 июля в возрасте 74 лет.