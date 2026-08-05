Жизнь уже не станет прежней: Мишель Пфайффер окончательно определила будущее своих новых ролей

Актриса Мишель Пфайффер заявила, что больше не планирует сниматься в кино в качестве исполнительницы главных ролей.

Фото: commons.wikimedia.org by joyparris, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Мишель Пфайффер

В интервью The Hollywood Reporter 68-летняя звезда призналась, что теперь её привлекают проекты с актёрским ансамблем, где внимание распределено между несколькими героями. По её словам, такой формат работы приносит ей гораздо больше удовольствия.

Пфайффер отметила, что пересмотреть отношение к карьере ей помог опыт участия в сериале "У Марго проблемы с деньгами", где она сыграла мать героини Эль Фаннинг. Именно телевидение, считает актриса, сегодня предлагает самые многогранные и сложные роли, особенно для женщин. Она подчеркнула, что восхищается игрой своих коллег по сериалам.

"Клянусь Богом, я больше никогда не хочу сниматься в кино. Я хочу только сниматься в ансамблевых проектах. Это намного веселее, мне это очень нравится", — призналась Пфайффер.

Актриса также добавила, что её поразила глубина и несовершенство женских персонажей на телевидении. По её мнению, именно в этом формате раскрывается настоящий актёрский потенциал. Она не собирается полностью уходить из профессии, но намерена сосредоточиться на работах в сильных актёрских составах, отказавшись от статуса единственной центральной героини.

Ранее похожее решение принял американский актёр Джон Кьюсак, который на фестивале Comic-Con в Сан-Диего официально объявил о смене профессионального направления.