Семейная идиллия разбилась об асфальт в США: внезапное бедствие заставило Машкову публично каяться

У актрисы Марии Машковой, живущей в США, выдался насыщенный день. Рано утром она отвезла мужа в аэропорт, откуда тот улетел в Нью-Йорк. Провожая супруга, она пошутила о том, что справится без него даже лучше, но день преподнёс неприятный сюрприз — сразу после этого она попала в дорожно-транспортное происшествие.

Фото: commons.wikimedia.org by DedaSasha, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мария Машкова

Мария рассказала в блоге, что в её автомобиль, который она ласково называет "Наденькой", въехала другая машина. По словам актрисы, удар был сильным, но она не пострадала. На помощь разгневанной Машковой пришёл сосед Артём — россиянин, который, как и она, покинул Россию в 2022 году. Он помог ей оформить документы и успокоиться после стресса.

После аварии актриса была вынуждена провести остаток дня в разбирательствах с автостраховой и полицией. Однако в конце дня она призналась, что была не права, когда иронизировала над мужем. Оказалось, что без него справляться действительно сложнее, и она публично покаялась перед ним.

"Не права я была, без него сразу хуже, чем с ним!" — пришла к такому выводу дочь Владимира Машкова.

Ранее Мария Машкова, которая с 2022 года живёт в США, в личном блоге откровенно высказывалась о переживаниях, связанных с отъездом из России. Актриса призналась, что ей уже несколько лет не даёт покоя мысль о цене выбора, которую пришлось заплатить за новую жизнь.