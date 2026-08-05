Сплетни больше не молчат: Божена Рынска подтвердила факт союза Бондарчука и Исаковой

Журналистка Божена Рынска подтвердила слухи о романе режиссёра Фёдора Бондарчука и актрисы Виктории Исаковой.
В своём Telegram-канале она сообщила, что её инсайдеры также подтвердили эту информацию. По словам Рынски, пара уже не скрывает своих отношений и появляется вместе в гостях.
"А кстати, роман Феди Бондарчука с Викторией Исаковой и мои инсайдеры подтвердили. Они в гости вдвоём ходят, там вполне себе отношения. Если Федя опять кого-то не ***** [займётся сексом] по случаю и не испортит всё", — написала Рынска.
Напомним, что впервые о предполагаемом романе Бондарчука и Исаковой стало известно весной этого года — тогда инсайдер "Сплетника" сообщил об этом изданию. Недавно отношения режиссёра и актрисы подтвердил и анонимный автор Telegram-канала "Героиня Татлера". Сами знаменитости пока официально не комментировали эти слухи.
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