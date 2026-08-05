Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Интеграция Тульской, Владимирской и Ярославской областей в систему МЦД начнется в ближайшие годы
Томский центр хирургии расширил спектр помощи пациентам с паразитарными заболеваниями и злокачественными опухолями
90% под замком: ученые нашли естественный буфер против парниковой катастрофы в Арктике
Инспекторы в Башкортостане переходят на дистанционный формат проверок такси
Необычное звучание в российском ЗАГСе: Сати Казанова раскрыла редкое имя дочери и его скрытое значение
Дешевая новинка уничтожила флагман: почему россияне массово выбирают Jetour T1
Три недели интенсивной практики: как проходят сборы спасателей в Северной Осетии
Ловушка из прошлого: простая конструктивная хитрость, которая намертво заманивает насекомых
Спите восемь часов, а риск инфаркта растет: одна привычка обнуляет пользу ночного отдыха

Сплетни больше не молчат: Божена Рынска подтвердила факт союза Бондарчука и Исаковой

Кино

Журналистка Божена Рынска подтвердила слухи о романе режиссёра Фёдора Бондарчука и актрисы Виктории Исаковой.

Виктория Исакова
Фото: телеграм-канал Виктории Исаковой by Виктория Исакова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Виктория Исакова

В своём Telegram-канале она сообщила, что её инсайдеры также подтвердили эту информацию. По словам Рынски, пара уже не скрывает своих отношений и появляется вместе в гостях.

"А кстати, роман Феди Бондарчука с Викторией Исаковой и мои инсайдеры подтвердили. Они в гости вдвоём ходят, там вполне себе отношения. Если Федя опять кого-то не ***** [займётся сексом] по случаю и не испортит всё", — написала Рынска.

Напомним, что впервые о предполагаемом романе Бондарчука и Исаковой стало известно весной этого года — тогда инсайдер "Сплетника" сообщил об этом изданию. Недавно отношения режиссёра и актрисы подтвердил и анонимный автор Telegram-канала "Героиня Татлера". Сами знаменитости пока официально не комментировали эти слухи.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Боевой генерал вместо чиновников: перестройка в Минобороны предопределила новый темп СВО
Военные новости
Боевой генерал вместо чиновников: перестройка в Минобороны предопределила новый темп СВО
Не бег и не планка: простое упражнение на 8 минут помогает убрать талию и укрепить все тело
Новости спорта
Не бег и не планка: простое упражнение на 8 минут помогает убрать талию и укрепить все тело
Бесподобная дачная клумба за бесценок: пять цветов, которые надо посадить до холодов
Садоводство, цветоводство
Бесподобная дачная клумба за бесценок: пять цветов, которые надо посадить до холодов
Популярное
Лучше привычных бархатцев: какое растение под яблоней спасет дерево от муравьев и тли на все лето

Традиционные цветочные бордюры перестали справляться с наплывом насекомых, оставляя деревья без защиты в самый разгар сезона плодоношения.

Лучше привычных бархатцев: какое растение под яблоней спасет дерево от муравьев и тли на все лето
Администрация пермского зоопарка призвала посетителей не шуметь у вольера снежных барсов
Администрация пермского зоопарка призвала посетителей не шуметь у вольера снежных барсов
Испытания в Иркутске выявили преимущества лайнера МС-21 над западными аналогами
В Узбекистане 54 тысячи государственных служащих переходят на систему оплаты по KPI
Свои бьют больнее всего: европейские пошлины обрушили экспорт металла из Украины Андрей Николаев Провал плана Зеленского лишил Украину доступа к Чёрному морю Любовь Степушова Фантомный триумф в Белом доме: почему заявления о мире вызвали гнев в Израиле и Газе Юрий Бочаров
Не просто хаотичный цветник: чем подбить белые гортензии для идеального ландшафта
Бесподобная дачная клумба за бесценок: пять цветов, которые надо посадить до холодов
Август кормит зиму заранее: секретный раствор из аптеки зарядит декабрист на закладку бутонов
Август кормит зиму заранее: секретный раствор из аптеки зарядит декабрист на закладку бутонов
Последние материалы
Букет вместо ужина: почему россияне стали дарить цветы чаще, чем ходить в рестораны
Ловушка из прошлого: простая конструктивная хитрость, которая намертво заманивает насекомых
Спите восемь часов, а риск инфаркта растет: одна привычка обнуляет пользу ночного отдыха
Частные застройщики обеспечили более половины объема введенного жилья в Калининградской области
Настоящая Турция без шаблонных отелей: четыре направления, которые взрывают тренды
В квартиру хлынула вода: 5 действий, которые необходимо совершить в первые минуты
Ароматный секрет вашей сумочки: почему твердые духи стали главным трендом сезона
Без гантелей и травм: как прокачать всё тело собственным весом и спасти суставы
Легенда больше не может молчать: автор "Игры престолов" признал неизбежное наступление мрачных времён
Госдума приняла поправки об ускоренном изъятии из продажи подозрительных БАДов и медизделий
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.