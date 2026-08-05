Жестокие слова вместо оваций: разгромный отзыв зрителей стал для Янковского тяжёлым ударом

Актёр Иван Янковский в интервью журналу "Мнение редакции" впервые откровенно высказался о массовой критике сериала Владимира Мирзоева "Преступление и наказание", где он исполнил главную роль.

Фото: VK Видео by канал First&Red, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Иван Янковский

По словам 35-летнего артиста, негативная реакция зрителей и критиков оказалась для него болезненным ударом, поскольку он вкладывал в образ Родиона Раскольникова глубокие личные переживания. Съёмка и беседа состоялись в рамках промо-кампании фильма "Битва моторов", в котором Янковский снялся вместе с Юрой Борисовым и Паулиной Андреевой.

Янковский признался, что чувствовал себя опустошённым, когда его работа не была понята аудиторией. Он рассказал, что уходил в "дебри личности" своего героя, исследовал его внутреннюю тьму и сложную душу, полагая, что зритель оценит это погружение. Однако вместо ожидаемого отклика он столкнулся с фразами вроде "не то", "непонятно", "театральщина" и "херня", что, по его словам, стало для него серьёзным испытанием.

"Меня травмировало то, что я сам придумывал и создавал, а потом это не принималось другими так, как я считал нужным. Я играл Раскольникова — мне казалось, я зашёл в такие дебри этой личности, этой сложной души, какой-то внутренней тьмы, что зритель это точно должен был увидеть: человек любит смотреть, как кто-то окунается в эту личную бездну и потом оттуда выбирается. А в итоге не всем это интересно, кому-то это вообще не нужно. Я жил в это время сложными, противоречивыми чувствами, а все говорят: "Не то, непонятно, театральщина, херня"", — поделился Янковский.

В том же материале Борисов, недавно столкнувшийся с волной критики за свою роль в спектакле "Гамлет" в МХТ им. Чехова, заявил, что относится к подобной реакции спокойно и считает её нормальным явлением.

Ранее Иван Янковский признался, что черпает вдохновение для актёрской работы у спортсменов — хоккеиста Александра Овечкина и баскетболиста Коби Брайанта, называя их "ролевыми моделями" по характеру и закалке.