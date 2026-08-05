В "кинополях" подтвердили роман Бондарчука и Исаковой: что известно об их отношениях

Слухи о романе режиссёра Фёдора Бондарчука и актрисы Виктории Исаковой получили новое подтверждение. Об этом сообщает Telegram-канал "Героиня Татлера" со ссылкой на источники в "кинополях". Инсайдеры настаивают на том, что между звёздами действительно существуют романтические отношения, а не просто дружеское общение.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Фёдор Бондарчук

Первые сплетни об этом появились ещё в конце марта. Тогда предполагалось, что Бондарчук и Исакова сблизились на съёмках фильма "Буратино", где режиссёр исполнил роль Карабаса-Барабаса, а актриса — Лисы Алисы. После завершения работы над картиной их стали замечать вместе на светских мероприятиях, однако ни один из них не комментировал эти домыслы.

"Кстати, источники в кинополях нашёптывают, что роман Фёдора Бондарчука и Виктории Исаковой не просто слух и не шутка вам какая-нибудь", — говорится в публикации канала.

Оба артиста пережили личные драмы незадолго до появления этих слухов. Бондарчук весной 2025 года расстался с актрисой Паулиной Андреевой после девяти лет отношений. Исакова летом того же года потеряла мужа — режиссёра Юрия Мороза. У обоих есть дети от предыдущих браков.

В мае этого года Бондарчук и Исакова вместе появились на сцене V Национальной премии интернет-контента. Пользователи Сети обратили внимание на особую "химию" между ними: Исакова, которая была ведущей церемонии, с особым вниманием слушала речь режиссёра, когда тот выходил вручать приз. Несмотря на все намёки, официальных комментариев от самих знаменитостей по-прежнему нет.

Ранее Паулина Андреева, бывшая супруга Фёдора Бондарчука, после их развода весной 2026 года была замечена в компании бизнесмена Андрея Сутормина — основателя девелоперской компании Biom Development Group.