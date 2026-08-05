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Позор на всю страну в Москве: сын звезды "Интернов" освободился из мест лишения свободы

Кино

Сын актёра Вадима Демчога, известного по роли доктора Купитмана в сериале "Интерны", Вильям Демчог освободился из мест лишения свободы. Об этом 22-летний молодой человек сообщил в беседе с РИА Новости, подтвердив, что отбыл наказание по делу о мошенничестве.

Актёр Вадим Демчог
Фото: youtube.com by Ютуб-канал Надежда Стрелец, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Актёр Вадим Демчог

Наказание для Вильяма Демчога началось с домашнего ареста в марте 2024 года, который продлился до мая 2025-го. После этого молодого человека поместили в СИЗО, однако суд зачёл этот период как часть отбытого срока.

В июне прошлого года Мещанский суд Москвы приговорил 20-летнего тогда Вильяма к двум годам лишения свободы за мошенничество в отношении 82-летнего пенсионера. На заседании он полностью признал вину и возместил материальный ущерб потерпевшему.

"Да, уже всё", — ответил Вильям Демчог на вопрос корреспондента о том, освободился ли он.

Для его отца, Вадима Демчога, эта ситуация стала серьёзным испытанием. Ранее источники, близкие к актёру, рассказывали, что он воспринял приговор сына как тяжёлый удар. По информации знакомых семьи, артист выплатил около двух миллионов рублей и задействовал свои связи, чтобы урегулировать ситуацию. При этом подчёркивалось, что Вильям никогда не нуждался в деньгах.

Сейчас молодой человек уже на свободе, однако дальнейшие его планы пока неизвестны. Официальных заявлений от семьи Демчогов относительно будущего Вильяма пока не поступало.

Ранее сообщалось, что после освобождения блогерша Елена Блиновская будет вынуждена поселиться в квартире своих родителей на Шаболовке площадью 36,4 квадратных метра.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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