Изнурительный отпуск обернулся сюрпризом: Кристина Асмус показала итог жёсткой дисциплины в зале

Актриса Кристина Асмус, проводящая отпуск вместе с 12-летней дочерью Анастасией, поделилась с подписчиками главными результатами своей работы над телом.

Фото: instagram by личный аккаунт Кристины Асмус в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кристина Асмус

Несмотря на курортный режим, звезда не пропускала интенсивные тренировки ни дня. Упорство принесло плоды: ей удалось добиться заметного рельефа, о чём она радостно сообщила в социальных сетях.

Особое внимание актриса обратила на мышцы бёдер, которые стали её главной гордостью после длительных занятий в спортзале. По словам Асмус, именно этого результата она ждала очень долго, и теперь ощущает гордость за свою дисциплину. При этом она уточнила, что речь идёт не об эффектных кадрах, а о реальном прогрессе, который она увидела во время тренировок.

"Я подсушилась и отчётливо увидела четырёхглавую мышцу бедра. Не на этой фотке, в смысле, в спортзале. И на обеих ногах, между прочим. Господи, как я их ждала!!! Ни дня в отпуске не пропустила спорт, очень собой горжусь", — написала Асмус.

Однако отдых не обошёлся без серьёзных испытаний. Кристина сообщила, что была вынуждена пройти курс антибиотиков из-за острой зубной боли, а также пережила тревожную ночь в местной клинике из-за проблем со здоровьем дочери.

Несмотря на трудности, поездка запомнилась актрисе и приятными моментами. Она призналась в любви к местным фруктам и финикам, которые настолько её впечатлили, что она решила вывезти их в Москву в отдельном чемодане. Также Асмус отметила, что даже в отпуске не теряла мотивации и продолжала работать над собой.

Ранее Асмус рассказывала, как худела для роли в фильме "Холоп". По её словам, до начала съёмок она была на 12 кг больше, и когда не смогла надеть корсет, поняла, что пора что-то менять.