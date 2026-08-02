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Жёсткая перепалка с подписчиками: уехавшая артистка ответила на самые обидные обвинения россиян

Кино

Актриса Мария Машкова, рассказавшая в соцсетях об отсутствии гнёта звёздной фамилии на новой работе, вступила в перепалку с подписчиками.

Мария Машкова
Фото: YouTube канал CMP_media by Скриншот видео YouTube канала CMP_media, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мария Машкова

41-летняя артистка, которая с 2022 года живёт в Соединённых Штатах, ранее призналась, что в Америке её наконец воспринимают как отдельную творческую единицу, а не как дочь известного актёра. Однако её откровения вызвали неоднозначную реакцию: наряду с поддержкой коллег (Веры Брежневой, Марии Шалаевой, Дарьи Мельниковой) в комментариях развернулась настоящая волна негатива.

Среди обвинений звучали упрёки в отречении от родины и семьи, а один из пользователей предрёк актрисе "мытьё туалетов с гордостью". Машкова не стала пропускать это мимо ушей и ответила с иронией, чем лишь подлила масла в огонь дискуссии. Она также подчеркнула, что не стыдится любой работы, в том числе самой физической, и призвала не преувеличивать значение бытовых деталей.

"А что плохого в мытье туалетов? Ну, допустим, дойдёт до этого. И что?" — парировала Машкова.

Несмотря на внешнюю браваду, актриса призналась, что хейт её задевает. Однако она предпочла переключить внимание на позитив и опубликовала кадры из общего бассейна, где отдыхала в выходной день. В подписи к видео она намекнула, что во время преподавания в Нью-Йоркской киноакадемии поняла главное: человеку нужны поддержка и вера. При этом она с юмором заметила, что её отдых прервали соседи — бассейн оказался общим, а не личным, что, впрочем, не помешало ей чувствовать себя счастливой.

"Блин, соседи идут. Я думала, будет похоже, как будто это мой личный бассейн. Такова реальность жизни. Тойота, общий бассейн, но при этом какое-то безусловное счастье", — поделилась актриса.

Она поблагодарила тех, кто поддержал её в недавнем посте, и вновь подчеркнула, что ценит свободу от прошлых ярлыков больше, чем внешние атрибуты успеха.

Ранее Мария Машкова, которая находится в конфликте с отцом, уже откровенно высказывалась о переживаниях, связанных с отъездом из России, признавшись, что её пять лет не покидает мысль о цене сделанного выбора.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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