Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жару в Египте держат под контролем: почему в номере отеля прохладнее, чем в бассейне
Венера была не адом, а раем: ученые нашли следы мира с океанами и возможной жизнью
Генетика против строгих диет: Алсу раскрыла истинную причину своей многолетней стройности
Российские вкладчики рассказали, что делают сразу после прочтения новостей экономики
Золотой состав фильма требует немыслимых сумм: судьба продолжения "Барби" теперь висит на волоске
Квартиры-студии теряют позиции: другие планировки забирают рынок без лишнего шума
Не менялась и всегда была такой: Татьяна Лазарева* объяснила ненависть зрителей после интервью
Немецким премиумам бросили вызов: в Калининграде запустили сборку мощного кроссовера Rox
Прогресс десятилетия обнулен: почему матери все чаще выбирают молочные смеси

Неожиданный поворот в карьере дочери: Николь Кидман послушала совет матери перед её уходом

Кино

Актриса Николь Кидман в интервью Entertainment Tonight поделилась историей о том, как её покойная мать Дженелл Кидман помогла ей принять важное решение относительно будущего старшей дочери.

Николь Кидман
Фото: flickr.com by Eva Rinaldi, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Николь Кидман

18-летняя Сандей Роуз, которую Николь воспитывает вместе с бывшим мужем Китом Урбаном, изъявила желание попробовать себя в модельном бизнесе. Актриса призналась, что сомневалась, стоит ли позволять дочери выходить на подиум.

В разговоре с матерью, которая ушла из жизни в сентябре 2024 года в возрасте 84 лет, Кидман попросила совета. Дженелл напомнила ей о собственном опыте: сама Николь начала свою карьеру в 14 лет, и мать тогда поддержала её выбор. Эти слова стали решающим аргументом для актрисы, которая решила не препятствовать увлечению дочери.

"Я спросила: "Стоит ли мне позволить ей? Она хочет быть моделью". И моя мама ответила: "Ну, ты же сама это делала… Ты должна позволить ей, потому что я позволила тебе"", — вспоминает Кидман.

По словам Николь, мать как бы благословила её на то, чтобы разрешить Сандей Роуз следовать за своей страстью. Актриса отметила, что невероятно благодарна за этот разговор, который состоялся незадолго до ухода Дженелл. Теперь она видит, как дочь наслаждается новым опытом.

"Она как бы благословила меня на то, чтобы я позволила Санни следовать за своим счастьем, за своей страстью и тем, чего она хочет. Я так благодарна, что моя мама передала это мне", — поделилась Кидман.

Ранее Николь Кидман попала в объективы папарацци во время отдыха в итальянском Портофино в компании американского бизнесмена Майкла Рейнштейна — это произошло после её развода с Китом Урбаном.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
В России с 2027 года введут обязательную предустановку мессенджера MAX
Россия
В России с 2027 года введут обязательную предустановку мессенджера MAX
Пионы после цветения: летний уход, который решит судьбу следующего сезона
Цветы и растения
Пионы после цветения: летний уход, который решит судьбу следующего сезона
Ловушка для Трампа: неожиданная инициатива Украины перевернула логику переговоров
США и Канада. Новости и аналитика
Ловушка для Трампа: неожиданная инициатива Украины перевернула логику переговоров
Популярное
Холодильник перестанет плакать: простой трюк с бумажным полотенцем сохранит продукты свежими дольше

Микроклимат внутри камеры напрямую влияет на состояние ваших запасов, однако скрытые физические процессы часто ускоряют порчу еды без вашего ведома.

Холодильник перестанет плакать: простой трюк с бумажным полотенцем сохранит продукты свежими дольше
Лиловый фонтан в вашем саду: кустарник-неприхотливость, который цветет пышными гирляндами
Лиловый фонтан в вашем саду: кустарник-неприхотливость, который цветет пышными гирляндами
Вместо привычного ремня: 8 способов носить платок с платьями, жакетами и джинсами
Домашняя подкормка для замиокулькаса: корни и листву укрепит то, что обычно выбрасывают
Фантомный триумф в Белом доме: почему заявления о мире вызвали гнев в Израиле и Газе Юрий Бочаров Ловушка для Трампа: неожиданная инициатива Украины перевернула логику переговоров Андрей Николаев Опасная постпамять: избирательный подход к истории в Финляндии подготовил почву для агрессии Анна Яковлева
Ловушка для Трампа: неожиданная инициатива Украины перевернула логику переговоров
В Мурманске разгружают первую партию бензина АИ-92 из Марокко
Броня для дачного бруса: 5 верных способов продлить жизнь дачным постройкам на 30+ лет
Броня для дачного бруса: 5 верных способов продлить жизнь дачным постройкам на 30+ лет
Последние материалы
Жару в Египте держат под контролем: почему в номере отеля прохладнее, чем в бассейне
Неожиданный поворот в карьере дочери: Николь Кидман послушала совет матери перед её уходом
Венера была не адом, а раем: ученые нашли следы мира с океанами и возможной жизнью
Генетика против строгих диет: Алсу раскрыла истинную причину своей многолетней стройности
Российские вкладчики рассказали, что делают сразу после прочтения новостей экономики
Золотой состав фильма требует немыслимых сумм: судьба продолжения "Барби" теперь висит на волоске
Квартиры-студии теряют позиции: другие планировки забирают рынок без лишнего шума
Не менялась и всегда была такой: Татьяна Лазарева* объяснила ненависть зрителей после интервью
Немецким премиумам бросили вызов: в Калининграде запустили сборку мощного кроссовера Rox
Прогресс десятилетия обнулен: почему матери все чаще выбирают молочные смеси
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.