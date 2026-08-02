Неожиданный поворот в карьере дочери: Николь Кидман послушала совет матери перед её уходом

Актриса Николь Кидман в интервью Entertainment Tonight поделилась историей о том, как её покойная мать Дженелл Кидман помогла ей принять важное решение относительно будущего старшей дочери.

Фото: flickr.com by Eva Rinaldi, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Николь Кидман

18-летняя Сандей Роуз, которую Николь воспитывает вместе с бывшим мужем Китом Урбаном, изъявила желание попробовать себя в модельном бизнесе. Актриса призналась, что сомневалась, стоит ли позволять дочери выходить на подиум.

В разговоре с матерью, которая ушла из жизни в сентябре 2024 года в возрасте 84 лет, Кидман попросила совета. Дженелл напомнила ей о собственном опыте: сама Николь начала свою карьеру в 14 лет, и мать тогда поддержала её выбор. Эти слова стали решающим аргументом для актрисы, которая решила не препятствовать увлечению дочери.

"Я спросила: "Стоит ли мне позволить ей? Она хочет быть моделью". И моя мама ответила: "Ну, ты же сама это делала… Ты должна позволить ей, потому что я позволила тебе"", — вспоминает Кидман.

По словам Николь, мать как бы благословила её на то, чтобы разрешить Сандей Роуз следовать за своей страстью. Актриса отметила, что невероятно благодарна за этот разговор, который состоялся незадолго до ухода Дженелл. Теперь она видит, как дочь наслаждается новым опытом.

"Она как бы благословила меня на то, чтобы я позволила Санни следовать за своим счастьем, за своей страстью и тем, чего она хочет. Я так благодарна, что моя мама передала это мне", — поделилась Кидман.

Ранее Николь Кидман попала в объективы папарацци во время отдыха в итальянском Портофино в компании американского бизнесмена Майкла Рейнштейна — это произошло после её развода с Китом Урбаном.