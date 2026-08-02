Золотой состав фильма требует немыслимых сумм: судьба продолжения "Барби" теперь висит на волоске

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Кино

Производство сиквела одного из самых кассовых фильмов Warner Bros. — "Барби" — оказалось на грани срыва. Переговоры студии с Марго Робби, Райаном Гослингом и режиссёром Гретой Гервиг зашли в тупик из-за финансовых разногласий. Об этом сообщает The New York Times.

Марго Робби
Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Марго Робби

Ситуация осложняется истекающим сроком: по условиям сделки с Mattel, Warner Bros. должна запустить производство сиквела до декабря 2026 года, иначе права на франшизу вернутся к производителю кукол.

По данным издания, Райан Гослинг претендует на гонорар около 20 миллионов долларов, а также на долю от кассовых сборов. Глава Warner Bros. Дэвид Заслав счёл эти условия "слишком щедрыми" и отказался их утверждать. В студии, однако, отрицают эту версию, заявляя, что представители актёров сами отклонили предложение ещё в мае и до сих пор не прислали встречный вариант.

"У нас есть соглашение о правах с Mattel, и мы сделали ряд крупных предложений, чтобы попытаться заключить сделку и снять следующий фильм о "Барби". К сожалению, нам пока не удалось прийти к соглашению", — заявили руководители Warner Bros. Пэм Эбди и Майкл Де Лука.

Грета Гервиг и её соавтор Ной Баумбах уже придумали историю для сиквела, но отказываются начинать работу над сценарием, пока не будут урегулированы все финансовые вопросы. Если договорённости не будут достигнуты, следующий фильм может быть перезапущен с новым актёрским составом и командой. В случае потери прав Warner Bros. лишится возможности продолжить франшизу, которая принесла студии около 1,5 млрд долларов и восемь номинаций на "Оскар".

Ранее издание World of Reel составило рейтинг лучших фильмов первой половины 2026 года — первое место занял "Проект "Конец света"" с Райаном Гослингом.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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