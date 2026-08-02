Самый тяжёлый момент за десятилетия карьеры: Вин Дизель не сдержался после прочтения нового сценария

Актёр Вин Дизель, исполнитель главной роли во франшизе "Форсаж", признался, что сценарий одиннадцатой и заключительной части проекта довёл его до слёз. Премьера картины под названием "Форсаж навсегда" запланирована на 17 марта 2028 года. Съёмки ленты стартовали в июле текущего года.

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Вин Дизель

Дизель поделился эмоциями после прочтения работы сценариста Майка Лесли. По его словам, материал превзошёл все ожидания и стал самым сильным из того, что он видел за последние годы. Актёр не уточнил, какие именно сцены вызвали у него такую реакцию, но дал понять, что финал истории получился максимально пронзительным.

"Я только что прочитал сценарий фильма "Форсаж навсегда" Майка Лесли. Это лучший сценарий, который я читал за последние десятилетия. Я до сих пор плачу…" — сказал актёр.

Ранее Вин Дизель в трогательном посте в соцсетях почтил память Пола Уокера, рассказав, как в 2010 году они вместе отправились на Гаити помогать пострадавшим от землетрясения.