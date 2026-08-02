Слишком привычный образ: дочь Роберта Паттинсона придумала отцу имя из-за съёмочного грима

Невеста Роберта Паттинсона, актриса и певица Сьюки Уотерхаус, в подкасте And The Writer Is поделилась забавной семейной деталью. Их двухлетняя дочь придумала звёздному отцу необычное прозвище, которое напрямую связано с его текущей работой.

Фото: flickr.com by Eva Rinaldi, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Роберт Паттинсон

Малышка зовёт 40-летнего актёра "папочка Бэтмен" — и у этого есть простое объяснение. Сейчас Паттинсон занят на съёмках сиквела "Бэтмена", и этот процесс займёт около семи месяцев. Поскольку он регулярно общается с дочерью по видеосвязи прямо в гриме, девочка привыкла видеть его в образе тёмного рыцаря.

Уотерхаус призналась, что ребёнок уже совершенно спокойно реагирует на экстремальный внешний вид отца, даже когда тот покрыт бутафорской кровью.

"Она зовёт его "папочка Бэтмен", потому что ближайшие семь месяцев он постоянно в этом образе, когда звонит по видеосвязи", — поделилась Сьюки.

По словам актрисы, малышка настолько привыкла к гриму, что не обращает на него внимания. Недавно она разговаривала с папой, который был "весь в крови и с огромными чёрными кругами вокруг глаз", и это не вызвало у неё ни страха, ни удивления — семья просто воспринимает это как норму.

Кстати, девочка уже начинает разбираться в профессиях родителей. Уотерхаус рассказала, что рассматривала с дочерью книжку о разных занятиях, и когда та увидела девочку с гитарой, уверенно указала на неё: "Это твоя работа, мама".

Ранее Кристофер Нолан раскрыл, что они с Робертом Паттинсоном живут по соседству в Лос-Анджелесе и устраивают совместные киновечера с семьями.