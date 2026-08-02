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Сбросила груз громкой фамилии: как работа в США изменила судьбу Марии Машковой

Кино

Актриса Мария Машкова, известная по ролям в российских фильмах и сериалах, поделилась откровениями о своей новой жизни в Соединённых Штатах.

Мария Машкова
Фото: commons.wikimedia.org by DedaSasha, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мария Машкова

В Instagram*-аккаунте она призналась, что преподавание в детском лагере при Нью-Йоркской киноакадемии позволило ей почувствовать себя по-настоящему свободной — без груза знаменитой фамилии и прошлой карьеры. Сейчас она курирует уже третий поток студентов, и для них она — просто Маша.

По словам актрисы, работа в академии дала ей уникальный опыт полной анонимности. Студенты не знают, кто её отец, где она снималась и почему оказалась в Америке. Им известно лишь то, что она их преподаватель. Такая ситуация позволила Машковой по-новому взглянуть на себя и своё место в жизни, избавившись от привычных ярлыков и ожиданий.

"Я захожу в класс без своей биографии. Студенты не знают ни моей фамилии, даже если узнают, то она им ни о чём не говорит. Не знают, где я снималась, почему я оказалась в Америке. Они только знают, что я Маша и их преподаватель", — рассказала она.

Эмоциональный контакт с учениками, по словам актрисы, оказался для неё настоящим откровением. Она призналась, что они плачут вместе, и именно этот опыт перевернул её представление о собственной значимости. Машкова подчеркнула, что впервые в жизни почувствовала себя по-настоящему талантливой и нужной, осознав, что способна менять жизни других людей.

"Они плачут, я плачу вместе с ними. Оказалось, что это не я изменила их жизнь, а они изменили мою. Это я первый раз в жизни почувствовала себя по‑настоящему талантливой, нужной, а главное — я поняла, что справлюсь", — поделилась Машкова.

Актриса также заявила, что её гордость больше не связана с карьерными амбициями или возвращением к былой славе. Она отметила, что, возможно, никогда больше не будет сниматься в кино, но это для неё уже не имеет значения. Главное, что она обрела себя в новом качестве и готова двигаться дальше без оглядки на прошлые достижения.

Ранее Мария Машкова, которая с 2022 года живёт в США и находится в конфликте с отцом, в личном блоге впервые за долгое время откровенно высказалась о переживаниях, связанных с отъездом из России.

* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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Сбросила груз громкой фамилии: как работа в США изменила судьбу Марии Машковой
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