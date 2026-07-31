После Ривьеры Николь Кидман и финансист вновь вместе: слухи о романе подтверждаются

59-летняя Николь Кидман снова попала в объективы папарацци, на этот раз в компании финансиста Майкла Рейнштейна. Пару заметили в Лос-Анджелесе, где актриса сидела на пассажирском сиденье его Ferrari 296 GTB стоимостью 340 тысяч долларов. Кадры опубликовал Daily Mail.

Фото: flickr.com by Eva Rinaldi, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Николь Кидман

Незадолго до этого Кидман и Рейнштейн провели время на Итальянской Ривьере. На фото, также сделанных папарацци, они непринуждённо общались у бассейна отеля Belmond Splendido в Портофино, а мужчина игриво приподнял шляпу актрисы.

По данным источников, отношения пары развиваются "спокойно" уже несколько месяцев. Во время итальянского отдыха с Кидман были её дочери — 18-летняя Сандей Роуз и 15-летняя Фейт, которых она воспитывает совместно с бывшим мужем Китом Урбаном.

"После всего, через что она прошла с Китом, она заслуживает найти счастье. Она никогда не думала, что её брак не сложится, и пыталась сделать всё возможное, чтобы сохранить семью. Её дочери — её лучшие подруги, и она кажется очень довольной своей жизнью", — рассказал источник, близкий к Кидман.

Развод звёзд стал шоком для поклонников. В сентябре 2025 года пара объявила о расставании после 19 лет брака, который считался одним из самых стабильных в Голливуде. В январе 2026 года развод был официально оформлен.