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После Ривьеры Николь Кидман и финансист вновь вместе: слухи о романе подтверждаются

Кино

59-летняя Николь Кидман снова попала в объективы папарацци, на этот раз в компании финансиста Майкла Рейнштейна. Пару заметили в Лос-Анджелесе, где актриса сидела на пассажирском сиденье его Ferrari 296 GTB стоимостью 340 тысяч долларов. Кадры опубликовал Daily Mail.

Николь Кидман
Фото: flickr.com by Eva Rinaldi, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Николь Кидман

Незадолго до этого Кидман и Рейнштейн провели время на Итальянской Ривьере. На фото, также сделанных папарацци, они непринуждённо общались у бассейна отеля Belmond Splendido в Портофино, а мужчина игриво приподнял шляпу актрисы.

По данным источников, отношения пары развиваются "спокойно" уже несколько месяцев. Во время итальянского отдыха с Кидман были её дочери — 18-летняя Сандей Роуз и 15-летняя Фейт, которых она воспитывает совместно с бывшим мужем Китом Урбаном.

"После всего, через что она прошла с Китом, она заслуживает найти счастье. Она никогда не думала, что её брак не сложится, и пыталась сделать всё возможное, чтобы сохранить семью. Её дочери — её лучшие подруги, и она кажется очень довольной своей жизнью", — рассказал источник, близкий к Кидман.

Развод звёзд стал шоком для поклонников. В сентябре 2025 года пара объявила о расставании после 19 лет брака, который считался одним из самых стабильных в Голливуде. В январе 2026 года развод был официально оформлен. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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