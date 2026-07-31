Тяжёлое признание на реалити-шоу: наследник Виктора Логинова прошел через ад из-за фамилии

Сын актёра Виктора Логинова, известного по роли Гены Букина из сериала "Счастливы вместе", Александр Логинов в шоу "Выживалити. Наследники" рассказал о травле, с которой столкнулся в школе из-за славы отца.

Фото: YouTube канал Центральное Телевидение by Скриншот видео YouTube канала Центральное Телевидение, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Виктор Логинов

По словам 19-летнего молодого человека, одноклассники постоянно дразнили его "сыном Гены Букина" и цеплялись к любым деталям биографии родителя. Особенно тяжело, признался он, было из-за нескольких браков отца.

Александр поделился, что травля не ограничивалась словесными оскорблениями. В 12 лет старшеклассники разбили ему щёку, после чего он принял решение заняться тайским боксом, чтобы научиться постоять за себя. Также он вспомнил, как его запирали в школьной раздевалке.

Помимо физического насилия, Логинов-младший затронул и эмоциональную сторону отношений с отцом. Он признался, что в детстве ему всегда не хватало поддержки со стороны Виктора Логинова, и эта ситуация, по его словам, не изменилась и сейчас. Молодой человек назвал "отсутствие отца" ценой, которую он платит за обеспеченную жизнь, данную ему родителями.

Ранее лидер группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков объяснил, что его 16-летняя дочь Ника перешла на домашнее обучение из-за систематической травли в школе: одноклассники обвиняли девочку в том, что её успехи — результат "папиных связей".