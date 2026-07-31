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Домой хотелось невыносимо: BadComedian жёстко высмеял главную проблему нового фильма Нолана

Кино

Российский блогер и кинокритик Евгений Баженов, известный как BadComedian, иронично прокомментировал выход нового фильма режиссёра Кристофера Нолана "Одиссея".

Кристофер Нолан
Фото: commons.wikimedia.org by Cristiano Betta, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Кристофер Нолан

Своим впечатлением он поделился в Telegram-канале, опубликовав мем с Робертом Паттинсоном, который в картине исполняет роль Антиноя. На изображении актёр был помещён в декорации телепередачи "Давай поженимся" — в "комнату жениха" со скучающим видом.

Баженов известен своей саркастичной манерой подачи материалов о кино, и новая публикация не стала исключением. Блогер обыграл не только актёрский состав, но и продолжительность ленты, которая, по данным из открытых источников, составляет около трёх часов. Поклонники уже оценили юмор автора в комментариях.

"Посмотрел трёхчасовой эпик Нолана. Чувства Одиссея переданы идеально — домой хотелось невыносимо", — написал BadComedian.

Публикация моментально разлетелась по соцсетям и собрала тысячи просмотров. Многие подписчики согласились с блогером, отметив, что длинный хронометраж действительно требует выдержки от зрителя. Другие же встали на защиту режиссёра, напомнив, что Нолан славится своими масштабными полотнами, которые требуют полного погружения.

Ранее стали известны гонорары звёздного актёрского состава "Одиссеи": Мэтт Дэймон получил за роль 15 миллионов долларов, Том Холланд — 10 миллионов, а Роберт Паттинсон — 6 миллионов.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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