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Безопасность офисов треснула по швам: кража диска с Николасом Кейджем привела к иску на миллионы

Кино

Стриминговый гигант Netflix стал ответчиком в судебном иске, поданном создателями военного шпионского фильма Fortitude.

Стриминговый сервис Netflix
Фото: flickr by Ajay Suresh from New York, NY, USA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Стриминговый сервис Netflix

Авторы картины обвиняют компанию в срыве продаж ленты после того, как жёсткий диск с единственной копией был украден из офиса Netflix в июне. Сценарист Саймон Уэст и его студия Op-Fortitude утверждают, что стриминговая платформа не обеспечила должную сохранность материала.

По данным иска, фильм находился на одном из нескольких дисков, хранившихся в офисе Netflix. После кражи представители сервиса заявили, что начали внутреннее расследование, однако авторов не устроил такой ответ — они не получили информации о том, вызывали ли полицию на место происшествия.

В актёрский состав ленты вошли Николас Кейдж, Бен Кингсли и Майкл Шин, а сюжет основан на реальных событиях времён Второй мировой войны и рассказывает о британских разведчиках.

"Копия ленты была доставлена к нам без надлежащих мер безопасности. Мы инициировали проверку, но дальнейшие детали не разглашаются", — заявили представители Netflix в ответ на претензии.

Авторы фильма настаивают, что утрата диска фактически лишила их возможности продать ленту другим дистрибьюторам, а также нанесла репутационный ущерб. Создатели подали иск в суд и требуют от Netflix компенсации в размере 105 миллионов долларов.

Ранее издание Deadline составило рейтинг самых популярных фильмов на Netflix за последние четыре года — лидером с огромным отрывом стала анимационная лента "Кей-поп-охотницы на демонов".

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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