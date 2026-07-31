Никаких поблажек ради славы: дочь Юлии Пересильд выбрала путь, который потребует жертв

17-летняя Анна Пересильд, дочь актрисы Юлии Пересильд и режиссёра Алексея Учителя, недавно оказавшаяся в центре скандала, связанного с поступлением, дала первое развёрнутое интервью о своей карьере.

Фото: тг-канал Анны Пересильд by Анна Пересильд, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Анна Пересильд

В беседе с "Комсомольской правдой" девушка рассказала, как совмещает учёбу в Московской школе кино с работой на площадке. Она подчеркнула, что не намерена жертвовать образованием ради съёмок и готова брать проекты только в свободное от занятий время.

Пересильд призналась, что в вопросах выбора ролей всегда опирается на мнение родителей. Возможность обсуждать с ними сценарии и персонажей она назвала главным преимуществом своей семьи, учитывая профессиональный опыт матери и отца. Девушка также отметила, что не планирует брать паузу в обучении, даже если поступит заманчивое предложение от режиссёров.

"Понятно, что я, как и многие молодые люди, советуюсь с родителями. И это счастье, что я нахожусь рядом с людьми, которые невероятно круто разбираются в кино. Я могу обсуждать с ними роль сколько угодно — и это бесценно", — рассказала Пересильд.

Отдельно дочь знаменитостей высказалась о приоритетах в ближайшие годы. Она заявила, что серьёзно настроена на учёбу и готова временно отказаться от проектов, работая только в летние каникулы. По её словам, студенческая жизнь открывает новые горизонты, и ей интересно осваивать профессию именно через образование, а не только через практику на площадке.

"Я вполне могу на какое-то время отказаться от съёмок, работая только летом, во время каникул. К учёбе я отношусь ответственно и серьёзно, учиться мне ещё предстоит многому. <…> Студенческая жизнь — это совсем другое, а мне интересно это новое изучать", — поделилась планами артистка.

Ранее певец Ваня Дмитриенко впервые публично высказался о планах на будущее с Анной Пересильд.