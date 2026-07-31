Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
От Дербента до Магаса: маршрут по Северному Кавказу, который удивит даже опытных туристов
Старый черный нагар исчезает без усилий: простой аптечный способ возвращает чугунной посуде чистоту
Логистика ускоряется: между Китаем и Россией запустили новый регулярный маршрут доставки
Билеты в Питер стали ошибкой: прокуратура потребовала суровый запрет на бизнес для Чекалиной
Импорт легковых шин из Китая в Россию обновил исторический максимум
Хотите похудеть без бега? Эти правила ходьбы помогут быстрее запустить процесс сжигания жира
Россия ввела 22 новых аэровокзальных комплекса за последние пять лет
Небо готовит редкое зрелище: сразу пять планет окажутся в центре внимания уже в августе
Всего полчаса у плиты — и ресторанный сливочный суп уже на вашем столе: 3 лучших рецепта

Никаких поблажек ради славы: дочь Юлии Пересильд выбрала путь, который потребует жертв

Кино

17-летняя Анна Пересильд, дочь актрисы Юлии Пересильд и режиссёра Алексея Учителя, недавно оказавшаяся в центре скандала, связанного с поступлением, дала первое развёрнутое интервью о своей карьере.

Анна Пересильд
Фото: тг-канал Анны Пересильд by Анна Пересильд, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Анна Пересильд

В беседе с "Комсомольской правдой" девушка рассказала, как совмещает учёбу в Московской школе кино с работой на площадке. Она подчеркнула, что не намерена жертвовать образованием ради съёмок и готова брать проекты только в свободное от занятий время.

Пересильд призналась, что в вопросах выбора ролей всегда опирается на мнение родителей. Возможность обсуждать с ними сценарии и персонажей она назвала главным преимуществом своей семьи, учитывая профессиональный опыт матери и отца. Девушка также отметила, что не планирует брать паузу в обучении, даже если поступит заманчивое предложение от режиссёров.

"Понятно, что я, как и многие молодые люди, советуюсь с родителями. И это счастье, что я нахожусь рядом с людьми, которые невероятно круто разбираются в кино. Я могу обсуждать с ними роль сколько угодно — и это бесценно", — рассказала Пересильд.

Отдельно дочь знаменитостей высказалась о приоритетах в ближайшие годы. Она заявила, что серьёзно настроена на учёбу и готова временно отказаться от проектов, работая только в летние каникулы. По её словам, студенческая жизнь открывает новые горизонты, и ей интересно осваивать профессию именно через образование, а не только через практику на площадке.

"Я вполне могу на какое-то время отказаться от съёмок, работая только летом, во время каникул. К учёбе я отношусь ответственно и серьёзно, учиться мне ещё предстоит многому. <…> Студенческая жизнь — это совсем другое, а мне интересно это новое изучать", — поделилась планами артистка.

Ранее певец Ваня Дмитриенко впервые публично высказался о планах на будущее с Анной Пересильд.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Жир и целлюлит тают на глазах: одно простое упражнение для идеальных ног без тренажеров
Новости спорта
Жир и целлюлит тают на глазах: одно простое упражнение для идеальных ног без тренажеров
Не качайте пресс по-старому: безопасная тренировка после 50 помогает укрепить кор без перегрузки спины
Новости спорта
Не качайте пресс по-старому: безопасная тренировка после 50 помогает укрепить кор без перегрузки спины
Главная ошибка хозяев: из-за неё собака перестаёт слушаться даже самые простые команды
Собаки
Главная ошибка хозяев: из-за неё собака перестаёт слушаться даже самые простые команды
Популярное
Секрет тонкой талии из СССР: упражнение убирающее живот быстрее модной планки

Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.

Секрет тонкой талии из СССР: упражнение убирающее живот быстрее модной планки
Чем полнее бак, тем ближе сервис: одна привычка после щелчка портит топливную систему
Чем полнее бак, тем ближе сервис: одна привычка после щелчка портит топливную систему
Пионы после цветения: летний уход, который решит судьбу следующего сезона
Главная ошибка хозяев: из-за неё собака перестаёт слушаться даже самые простые команды
Опасная постпамять: избирательный подход к истории в Финляндии подготовил почву для агрессии Анна Яковлева Война будущего уже началась в Польше: радикальный пересмотр структуры стер грань между тылом и фронтом Андрей Николаев Вашингтон выбрал путь максимального давления на торговых партнёров РФ. Кто сдастся? Любовь Степушова
Новый план объединения земель Руси обеспечит долгосрочный мир на бывшей Украине
Экспериментальный внедорожник «Тигр» на базе БТР-60 доступен за 1,2 млн рублей
Обновленная Lada Niva Legend с двигателем 1.8 л получила новую архитектуру подвески
Обновленная Lada Niva Legend с двигателем 1.8 л получила новую архитектуру подвески
Последние материалы
Не только наследство: какие выплаты после смерти пенсионера можно получить, если не пропустить срок
Мышцы перестанут болеть быстрее: простой комплекс растяжки после бега, который стоит попробовать каждому
Эта запеканка рушит все представления о твороге: нежная настолько, что тает быстрее мороженого
Центральная Азия и Азербайджан объединяются для создания общего экономического пространства
Банки начнут передавать данные о картах клиентов в единую систему с сентября 2026 года
Здание бывшего детского приюта в Ярославле продают за 8,8 млн рублей
В Ростове Великом перекроют Советский переулок с 8 по 15 августа из-за съёмок фильма
Архангельская область стала лидером по выплатам от Северной железной дороги
В Уфе ограничат движение транспорта из-за Спартакиады по триатлону
ИИ ушёл в бега: модели Claude самовольно взломали инфраструктуры сторонних организаций
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.