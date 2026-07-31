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Такого в коллекции не было: наряд Умы Турман из "Криминального чтива" обретёт нового владельца

Кино

Один из самых узнаваемых кинокостюмов в истории попадёт на торги. Белая рубашка и чёрные брюки клёш, в которых Мия Уоллес в исполнении Умы Турман появилась в культовой сцене "Криминального чтива", будут проданы с аукциона 26 августа. Об этом сообщается на официальном сайте аукционного дома Propstore, который организует торги.

Джон Траволта и Ума Турман
Фото: YouTube канал ZомбоЯщик ТВ by Скриншот видео YouTube канала ZомбоЯщик ТВ, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Джон Траволта и Ума Турман

Именно в этом наряде героиня Тарантино встречала Винсента Вегу (Джон Траволта) перед их знаменитой поездкой в закусочную в стиле 1950-х. Там она сбросила туфли и исполнила тот самый танец, который впоследствии стал визитной карточкой фильма. Сцена, наполненная лёгкостью и беспечностью, остаётся одной из самых цитируемых в мировом кино.

"Этот комплект не просто одежда — он запечатлел мгновение, ставшее частью поп-культуры. Мы впервые выставляем его на аукцион и уверены, что он вызовет огромный интерес у коллекционеров", — заявили представители Propstore.

Лот включает рубашку с длинными рукавами размера S, чёрные брюки клёш и бирку с автографом самой Умы Турман. Верх шился индивидуально для актрисы, чтобы идеально сидеть по фигуре. Однако за прошедшие годы на ткани появились пятна, что, впрочем, не снижает культурной ценности предмета.

Стартовая оценка костюма варьируется от 15 до 30 тысяч долларов (примерно 1,2-2,3 миллиона рублей по текущему курсу). Торги пройдут в конце лета, и пока неизвестно, кто может стать обладателем этого раритета.

Ранее Квентин Тарантино в авторской колонке для журнала Sight & Sound жёстко раскритиковал современный Голливуд, назвав его "фабрикой безвкусных сосисок".

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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