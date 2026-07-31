Мечта всей жизни в архивах: Наталья Селезнёва нашла роль, которая перевернет её карьеру

Народная артистка России Наталья Селезнёва рассказала о давней творческой мечте, связанной с личностью Ивана Тургенева.

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Rozhkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Наталья Селезнёва

Актриса призналась, что хотела бы воплотить на сцене образ матери писателя, опираясь на подлинную переписку, которая сохранилась в архивах. По её словам, это сложная возрастная роль, к которой она готова приступить в любой момент.

Селезнёва пояснила, что в основе будущего спектакля могла бы лежать драматическая история отношений классика с родительницей. Она отметила, что Варвара Петровна ежедневно отправляла слуг на почту, чтобы узнать, нет ли вестей от сына, — эта деталь, по мнению актрисы, точно передаёт характер героини. Артистка настолько увлечена идеей, что готова сама инициировать постановку.

"Сохранилась их переписка. Она каждый день посылала слуг на почту узнать, нет ли от сына письма. Я бы хотела сыграть его мать — это возрастная роль", — поделилась знаменитость в беседе с "Комсомольской правдой".

Особый интерес вызвало предложение Селезнёвой по поводу исполнителя главной мужской роли. Она считает, что Ивана Тургенева мог бы сыграть звезда сериала "Глухарь" Максим Аверин.

Ранее режиссёр Сарик Андреасян объявил о завершении съёмок своей версии экранизации романа Льва Толстого "Война и мир".