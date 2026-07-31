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Такое не каждый решится показать: утренний ритуал красоты Агаты Муцениеце вызвал смех инспекторов

Кино

Актриса Агата Муцениеце вышла на связь с поклонниками из автомобиля, направляясь на утреннюю смену в павильон. Возвращение к профессиональным проектам случилось у 37-летней звезды спустя недолгую паузу, связанную с рождением дочери от музыканта Петра Дранги. Артистка призналась, что совмещает плотный график с домашними хлопотами, но старается не терять форму.

Агата Муцениеце
Фото: instagram by личный аккаунт Агаты Муцениеце в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Агата Муцениеце

Вместо привычного образа Муцениеце предстала перед камерой с влажной тканевой маской на лице и охлаждающими пластырями под глазами. Такой набор, по её словам, помогает сохранять свежесть в условиях ранних подъёмов и напряжённого рабочего дня.

Именно в этом виде она заехала на автозаправку, где встретила недоумённые взгляды водителей, а чуть позже — и вовсе попала в поле зрения дорожных инспекторов.

"Коротко о том, в каком виде я езжу на работу. Если что, меня сейчас остановила полиция. Посмеялась… А ещё я сходила на заправку, люди все таращились", — поделилась впечатлениями актриса в своих соцсетях.

Ранее Агата Муцениеце в подкасте "Простое наблюдение" призналась, что в юности сравнивала себя с Анджелиной Джоли, Кирой Найтли и Ириной Шейк.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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