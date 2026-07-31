Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Организм бьет тревогу: три незаметных симптома, из-за которых нужно срочно записываться к врачу
Новые правила полетов в Амурской области ограничат работу частных пилотов
В Чувашии ограничили добычу лося, косули и барсука для сохранения популяций
Вклады, которые надо срочно закрыть: уже сейчас они уводят владельцев в минус
Спасенье от летнего "аромата": 3 шага к обуви без неприятного запаха
Такое не каждый решится показать: утренний ритуал красоты Агаты Муцениеце вызвал смех инспекторов
BMW заключила десятилетнее соглашение на поставку чипов для автомобилей нового поколения
Чем сырее воздух, тем спокойнее причёска: три укладки остаются собранными даже в дождь
Морковь обросла белой "бородой"? Тянуть со сбором урожая дальше опасно

Нам больше не нужны просто спецэффекты: Медведев обозначил, кто должен стать героем новых лент

Кино

Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на молодёжном форуме "Гвардейск" в Тверской области обозначил, какой герой сегодня нужен отечественному кинематографу.

Дмитрий Медведев
Фото: commons.wikimedia.org by government.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Дмитрий Медведев

По его словам, зрителям не хватает экранных образов людей, состоявшихся в семье и в профессии. Политик подчеркнул, что такая тенденция должна распространяться не только на кино, но и на другие форматы творческого контента.

Медведев отметил, что современное кино нередко избегает положительных бытовых сюжетов, сосредотачиваясь на драме или экшене. Однако, считает он, именно образ нормального, крепкого семьянина способен стать опорой для зрительской аудитории. В этой связи глава партии призвал продюсеров и сценаристов активнее внедрять такие типажи в свои проекты.

"Образ нормального человека, успешного семейного человека, действительно должен более активно появляться в нашем кинематографе и вообще в любом, так сказать, творческом жанре при создании любого контента", — заявил Медведев, чьи слова приводит РИА Новости.

Отдельно политик затронул тему создания фильмов о специальной военной операции. Он напомнил, что некоторые режиссёры считают необходимым выждать не менее десяти лет после событий, чтобы осмыслить материал. Однако Медведев назвал такой подход устаревшим, поскольку современное время сжимает сроки, и зритель уже сейчас готов к осмысленным художественным высказываниям на эту тему.

"Я думаю, это не так сейчас. Время очень сильно спрессовалось", — подчеркнул председатель "Единой России".

Ранее режиссёр Никита Михалков также высказывался о роли праздников в период СВО, заявив, что развлечения, позволяющие забыть о том, что страна воюет, разъединяют общество.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Не черствеют 10 дней: рецепт медовых пряников с одной хитростью опытных кондитеров
Еда и рецепты
Не черствеют 10 дней: рецепт медовых пряников с одной хитростью опытных кондитеров
Сброс воды из водохранилища в Челябинской области увеличили до 70 кубометров
Челябинская область
Сброс воды из водохранилища в Челябинской области увеличили до 70 кубометров
Новый план объединения земель Руси обеспечит долгосрочный мир на бывшей Украине
Новости Украины
Новый план объединения земель Руси обеспечит долгосрочный мир на бывшей Украине
Популярное
Секрет тонкой талии из СССР: упражнение убирающее живот быстрее модной планки

Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.

Секрет тонкой талии из СССР: упражнение убирающее живот быстрее модной планки
Чем полнее бак, тем ближе сервис: одна привычка после щелчка портит топливную систему
Чем полнее бак, тем ближе сервис: одна привычка после щелчка портит топливную систему
Обновленная Lada Niva Legend с двигателем 1.8 л получила новую архитектуру подвески
Экспериментальный внедорожник «Тигр» на базе БТР-60 доступен за 1,2 млн рублей
Опасная постпамять: избирательный подход к истории в Финляндии подготовил почву для агрессии Анна Яковлева Война будущего уже началась в Польше: радикальный пересмотр структуры стер грань между тылом и фронтом Андрей Николаев Вашингтон выбрал путь максимального давления на торговых партнёров РФ. Кто сдастся? Любовь Степушова
Главная ошибка хозяев: из-за неё собака перестаёт слушаться даже самые простые команды
Новый план объединения земель Руси обеспечит долгосрочный мир на бывшей Украине
В Польше паника: залетевший объект выявил критический провал в системе ПВО
В Польше паника: залетевший объект выявил критический провал в системе ПВО
Последние материалы
Чем сырее воздух, тем спокойнее причёска: три укладки остаются собранными даже в дождь
Морковь обросла белой "бородой"? Тянуть со сбором урожая дальше опасно
Слишком явная деталь на премьере: пустой палец Меган Маркл заставил фанатов искать скрытый смысл
Брутальность уступила место розетке: гибридный кроссовер сместил Tank 300 с вершины продаж
Лепка отменяется за ненадобностью: один простой приём сделает сырники ровными прямо на сковороде
Опасная постпамять: избирательный подход к истории в Финляндии подготовил почву для агрессии
Камень, дерево или керамогранит? 5 материалов для подоконника, которые выдержат влагу, солнце и время
Нам больше не нужны просто спецэффекты: Медведев обозначил, кто должен стать героем новых лент
Чеснок против бактерий в унитазе: как работает метод и в чём его реальная польза
Один куст ежевики превратится в плантацию: летний секрет работает без теплицы и затрат
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.