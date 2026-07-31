Нам больше не нужны просто спецэффекты: Медведев обозначил, кто должен стать героем новых лент

Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на молодёжном форуме "Гвардейск" в Тверской области обозначил, какой герой сегодня нужен отечественному кинематографу.

Фото: commons.wikimedia.org by government.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Дмитрий Медведев

По его словам, зрителям не хватает экранных образов людей, состоявшихся в семье и в профессии. Политик подчеркнул, что такая тенденция должна распространяться не только на кино, но и на другие форматы творческого контента.

Медведев отметил, что современное кино нередко избегает положительных бытовых сюжетов, сосредотачиваясь на драме или экшене. Однако, считает он, именно образ нормального, крепкого семьянина способен стать опорой для зрительской аудитории. В этой связи глава партии призвал продюсеров и сценаристов активнее внедрять такие типажи в свои проекты.

"Образ нормального человека, успешного семейного человека, действительно должен более активно появляться в нашем кинематографе и вообще в любом, так сказать, творческом жанре при создании любого контента", — заявил Медведев, чьи слова приводит РИА Новости.

Отдельно политик затронул тему создания фильмов о специальной военной операции. Он напомнил, что некоторые режиссёры считают необходимым выждать не менее десяти лет после событий, чтобы осмыслить материал. Однако Медведев назвал такой подход устаревшим, поскольку современное время сжимает сроки, и зритель уже сейчас готов к осмысленным художественным высказываниям на эту тему.

"Я думаю, это не так сейчас. Время очень сильно спрессовалось", — подчеркнул председатель "Единой России".

Ранее режиссёр Никита Михалков также высказывался о роли праздников в период СВО, заявив, что развлечения, позволяющие забыть о том, что страна воюет, разъединяют общество.