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Власть совершила стратегическую ошибку: Сокуров раскрыл причины своего дискомфорта в России

Кино

Режиссёр Александр Сокуров в интервью YouTube-каналу Forbes рассказал о причинах, по которым ему неуютно жить и работать в России.

Режиссёр Александр Сокуров
Фото: "File:Meeting of the Council for Civil Society and Human Rights 2019-12-10 (10).jpg" by Администрация Президента России, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Режиссёр Александр Сокуров

Кинематографист заявил, что ощущает постоянное давление со стороны государства и устал от чрезмерного внимания к каждому своему шагу. По его словам, такая ситуация недопустима и мешает нормальному творческому процессу.

Сокуров подчеркнул, что вину за этот дискомфорт возлагает исключительно на государственную систему. Он отметил, что быть в состоянии конфликта с художником — стратегическая ошибка, которая не приносит пользы ни одной из сторон.

Режиссёр также добавил, что давно привык полагаться на собственное понимание того, что можно и что нельзя делать в искусстве.

"В том, что мне здесь неуютно, вина моего государства. Потому что быть в состоянии войны с художественным автором стране недопустимо, нехорошо", — заявил Сокуров.

При этом постановщик "Русского ковчега" и "Фауста" выразил убеждение, что искусство по своей природе не может быть врагом государства. Напротив, он назвал творчество самым надёжным союзником власти, поскольку задачи, которые решают художники, глубже и значительнее любых политических процедур. Сокуров подчеркнул, что ему и его коллегам нужна стабильность, чтобы продолжать работу.

Режиссёр также посетовал на излишнее и фальшивое внимание к своим художественным решениям, которое, по его мнению, превратилось в форму надзора. Он заявил, что самостоятельно определяет границы дозволенного и не нуждается в дополнительных указаниях сверху. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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