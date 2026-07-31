Профессиональный барьер внутри дома: подход Павла Деревянко изменил карьеру его молодой жены

Актёр Павел Деревянко рассказал, что не помогает своей супруге Зое строить актёрскую карьеру. По словам артиста, он принципиально не вмешивается в её профессиональное развитие и не использует свои связи для продвижения близкого человека.
Деревянко пояснил, что единственное, чем он помогает жене, — это домашние репетиции и разбор сцен. Все остальные вопросы, включая организацию проб и переговоры, берёт на себя его агент. Сам актёр в этом процессе не участвует.
"Я никуда не звоню, ничего не делаю. Единственное — мы дома вместе что-то разбираем, репетируем", — сказал актёр в беседе с KP.RU.
Зоя Деревянко увлеклась актёрским мастерством уже после знакомства с Павлом. Несмотря на то что она пока не имеет профессионального образования, ей удалось сняться уже в пяти проектах, включая популярный сериал "Беспринципные". Её продвижением занимается агент Павла — Наташа Гнеушева, которая берёт на себя организационные моменты и направляет актрису на пробы.
Ранее Павел Деревянко резко высказывался о мужчинах, уклоняющихся от алиментов, назвав их поведение "отвратительным".
Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.