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Профессиональный барьер внутри дома: подход Павла Деревянко изменил карьеру его молодой жены

Кино

Актёр Павел Деревянко рассказал, что не помогает своей супруге Зое строить актёрскую карьеру. По словам артиста, он принципиально не вмешивается в её профессиональное развитие и не использует свои связи для продвижения близкого человека.

Павел Деревянко
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Павел Деревянко

Деревянко пояснил, что единственное, чем он помогает жене, — это домашние репетиции и разбор сцен. Все остальные вопросы, включая организацию проб и переговоры, берёт на себя его агент. Сам актёр в этом процессе не участвует.

"Я никуда не звоню, ничего не делаю. Единственное — мы дома вместе что-то разбираем, репетируем", — сказал актёр в беседе с KP.RU.

Зоя Деревянко увлеклась актёрским мастерством уже после знакомства с Павлом. Несмотря на то что она пока не имеет профессионального образования, ей удалось сняться уже в пяти проектах, включая популярный сериал "Беспринципные". Её продвижением занимается агент Павла — Наташа Гнеушева, которая берёт на себя организационные моменты и направляет актрису на пробы.

Ранее Павел Деревянко резко высказывался о мужчинах, уклоняющихся от алиментов, назвав их поведение "отвратительным".

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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