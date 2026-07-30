Здесь нет места вдохновению: два года в театре привели звезду "Нулевого пациента" к жёстким выводам

Актёр Аскар Ильясов, известный по ролям в сериалах "Нулевой пациент" и "Паша", вступил в полемику с распространённым среди артистов убеждением о том, что театр — это служение, а кино — лишь способ заработка. Своим мнением он поделился, опираясь на собственный опыт работы в Театре сатиры, где провёл два года.

Фото: VK Видео by канал GALA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Аскар Ильясов

По словам Ильясова, репертуарная система, которая является основой многих академических театров, подходит далеко не всем. Он признался, что за время работы в Театре сатиры так и не почувствовал того самого "служения", о котором так много говорят коллеги. Вместо этого он ощущал себя человеком, который просто ходит на работу — и ту, которая ему не нравится.

"Два года работал в Театре сатиры, мне там было нечего играть. Поэтому, если честно, никакого чувства служения у меня не появилось. Просто ходил на работу, которая мне не нравилась. А я очень не люблю заниматься тем, что не нравится", — заявил артист в интервью "Чемпионату".

Ранее Владимир Машков размышлял о том, что театр остаётся единственным местом, где зрители до сих пор с особым вниманием относятся к своему внешнему виду, а пространство зала и другие зрители "дисциплинируют всё вокруг".