Мир искусства застрял в прошлом: Сокуров предрёк рождение иного кино при власти женского голоса

Режиссёр Александр Сокуров в интервью для Forbes Talk подчеркнул важность женского голоса в кино. По его мнению, женщины всё ещё недостаточно представлены в кинематографе, а мужчины часто не понимают женщин и не могут говорить от их имени.

Фото: "File:Meeting of the Council for Civil Society and Human Rights 2019-12-10 (10).jpg" by Администрация Президента России, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Режиссёр Александр Сокуров

Сокуров заявил, что способен определить, сняла ли фильм женщина, буквально по минуте экранного времени. Хотя он и не может чётко объяснить, по каким признакам делает такой вывод, режиссёр уверен: женский подход к искусству отличается от мужского. Он связал это с природой женщины: если у неё появляется плод, то обязательно должен быть ребёнок.

"Мужской мир не признаёт женщину как человека. Женщина — не человек для мужского мира", — заявил он.

По мнению режиссёра, мужчины в кино часто останавливаются там, где женщины продолжают. Если сцена слишком реалистична, мужчина обрежет её, не доведёт до конца, а женщина обязательно доведёт. Сокуров уверен, что если бы у женщин была возможность полноценно реализовать себя в искусстве, мир увидел бы "абсолютно другой кинематограф, радиотеатр и драматургию".

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