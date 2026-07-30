Слишком высокая цена за новую реальность: Мария Машкова описала чувства спустя годы в Америке

Дочь народного артиста России Владимира Машкова, актриса Мария Машкова, которая с 2022 года живёт в США и находится в конфликте с отцом, в личном блоге впервые за долгое время откровенно высказалась о переживаниях, связанных с отъездом из России.

Фото: commons.wikimedia.org by DedaSasha, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мария Машкова

По её словам, её уже пять лет не покидает мысль о цене выбора, которую пришлось заплатить за новую жизнь. Артистка призналась, что каждый настоящий выбор в жизни почти всегда сопровождается потерей — будь то человек, дом, работа или привычная жизнь. Этот внутренний конфликт, по её словам, остаётся с ней до сих пор, несмотря на годы, прошедшие с момента переезда.

"Вот уже пятый год мне не даёт покоя одна и та же мысль. Почему мы так боимся цены выбора и почти не боимся цены отказа выбирать? Когда мы совершаем настоящий выбор в жизни, мы почти всегда сталкиваемся с потерей, с ценой. Иногда это потеря человека, иногда — дома, иногда — работы, иногда просто жизни, которую ты любил. Это больно", — призналась Мария.

Ранее актриса рассказывала, что нашла новое призвание — она работает педагогом по актёрскому мастерству в детском лагере Нью-Йоркской киноакадемии, и эта профессия, по её словам, стала для неё настоящей неожиданной любовью.