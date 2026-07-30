Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Коллекторы в Югре выплатили миллионы штрафов за давление на должников
В Крыму ввели режим высокой пожарной опасности с 31 июля по 2 августа
Ликвидация загрязнения рек Пыж и Мулянка: работы ведутся круглосуточно
В Новосибирске создадут сотни новых школьных мест к началу учебного года
Самозапрет на азартные игры выглядит эффективной мерой: вот что может оказаться сильнее запрета
В Астане с 1 августа вводят новую систему тарифов и проездных на ЛРТ Tarlan Astana
Простой более 1500 судов в Персидском и Аравийском заливах грозит миру биоинвазией
Атаки беспилотников на танкеры в районе терминала КТК привели к пожару
Золотодобывающее предприятие в Кемеровской области приостановили на три месяца

Жизнь в полном одиночестве: Виталий Гогунский признался, что лишило его шанса на любовь

Кино

Актёр Виталий Гогунский, известный зрителям по роли Кузи в сериале "Универ", в программе "Счёт, пожалуйста" впервые за долгое время откровенно высказался о своей личной жизни. 48-летний артист признался, что после развода у него практически не было серьёзных романов, а последние годы он и вовсе избегал новых знакомств.

Виталий Гогунский
Фото: commons.wikimedia.org by Виктория тихонова, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Виталий Гогунский

По словам Гогунского, его последние отношения завершились ещё в 2018 году, и с тех пор он не был готов к чему-то серьёзному. 

"У меня после развода не было нормальных отношений. Это считайте с восемнадцатого года. Плюс потом наложилась пандемия", — заявил артист.

Он также рассказал, что в этом году встретил "прекрасную, красивую, яркую, вообще фантастическую девушку", но был настолько измотан съёмками, что не смог дать ей тот эмоциональный запрос, который она заслуживала.

"Я приезжал со съемок, и я иногда говорить не мог. Я сразу сказал, что я для отношений неидеальный", — признался Гогунский.

Говоря о своём идеале женщины, актёр неожиданно назвал коллегу по "Универу": "У меня есть свой типаж. Анна Хилькевич — прекрасно". Он добавил, что ценит в женщинах воспитание, образование, доброту и чувство юмора, а также не любит, когда девушка говорит о себе в уничижительном тоне. Сам Гогунский с иронией называет себя "рэд флагом" для отношений и спокойно относится к тому, что его считают сложным партнёром.

Ранее Анна Хилькевич и её муж Артур Мартиросян стали победителями второго сезона реалити-шоу "Ставка на любовь", выиграв 5 миллионов 390 тысяч рублей. Актриса посвятила победу мужу, назвав его "грин флагом" шоу-бизнеса.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Сбивать за копейки: Россия переходит на использование лазерных систем ПВО для поражения дронов
Военные новости
Сбивать за копейки: Россия переходит на использование лазерных систем ПВО для поражения дронов
Десерт выглядит сложнее, чем готовится: рулет Красный бархат получается нежным и нарядным
Еда и рецепты
Десерт выглядит сложнее, чем готовится: рулет Красный бархат получается нежным и нарядным
Армения восстанавливает железные дороги к границам с Турцией и Азербайджаном
Новости Армении
Армения восстанавливает железные дороги к границам с Турцией и Азербайджаном
Популярное
Сбивать за копейки: Россия переходит на использование лазерных систем ПВО для поражения дронов

Российский оборонный сектор внедряет системы перехвата, которые превращают уничтожение дорогого дрона в вопрос оплаты счетов за электричество.

Сбивать за копейки: Россия переходит на использование лазерных систем ПВО для поражения дронов
Семья забудет про магазинные десерты: этот шоколадный торт съедят раньше, чем он пропитается
Семья забудет про магазинные десерты: этот шоколадный торт съедят раньше, чем он пропитается
Метеорологи прогнозируют в Алтайском крае жару до +30°C и сильный ветер
Джедайский меч больше не нужен: палка в руках китайского матроса подняла по тревоге авианосец США
Война будущего уже началась в Польше: радикальный пересмотр структуры стер грань между тылом и фронтом Андрей Николаев Вашингтон выбрал путь максимального давления на торговых партнёров РФ. Кто сдастся? Любовь Степушова Сердце разрывается от масштаба: Наталья Бондарчук рассказала о переменах в российском кино Анжела Якубовская
Обновленная Lada Niva Legend с двигателем 1.8 л получила новую архитектуру подвески
Смертельный срез для старой яблони: как не превратить плодовое дерево в рассадник инфекций
Погоня за молодостью обернулась крахом: развод Диброва обнажил болезненную правду о возрасте
Погоня за молодостью обернулась крахом: развод Диброва обнажил болезненную правду о возрасте
Последние материалы
Руководители «АстанаГаз КМГ» получили в среднем до 5,4 млн тенге в месяц
Грузопотоки России просели: что скрывается за падением ж/д и трубопроводных перевозок в 2026 году
Чистый приток ПИИ в экономику Казахстана впервые с 2000 года стал отрицательным
Слышат, но не понимают: домашние кошки выдали странную реакцию на эмоции в голосе
Цены на готовое жилье в Казахстане выросли на 74,8% с декабря 2020 года
Звери оказались честнее нас: многолетний опыт с хищниками перевернул взгляды Эдгарда Запашного
Бизнес Херсонской области привлек 188 млн рублей через Национальную гарантийную систему
В Нурбанке произошла вторая смена руководителя за два месяца
Жители Кульсары сообщают о порче вещей из-за маслянистой структуры воды
Жители Мурманской области с целиакией получат специальную социальную выплату
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.