Жизнь в полном одиночестве: Виталий Гогунский признался, что лишило его шанса на любовь

Актёр Виталий Гогунский, известный зрителям по роли Кузи в сериале "Универ", в программе "Счёт, пожалуйста" впервые за долгое время откровенно высказался о своей личной жизни. 48-летний артист признался, что после развода у него практически не было серьёзных романов, а последние годы он и вовсе избегал новых знакомств.

Фото: commons.wikimedia.org by Виктория тихонова, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Виталий Гогунский

По словам Гогунского, его последние отношения завершились ещё в 2018 году, и с тех пор он не был готов к чему-то серьёзному.

"У меня после развода не было нормальных отношений. Это считайте с восемнадцатого года. Плюс потом наложилась пандемия", — заявил артист.

Он также рассказал, что в этом году встретил "прекрасную, красивую, яркую, вообще фантастическую девушку", но был настолько измотан съёмками, что не смог дать ей тот эмоциональный запрос, который она заслуживала.

"Я приезжал со съемок, и я иногда говорить не мог. Я сразу сказал, что я для отношений неидеальный", — признался Гогунский.

Говоря о своём идеале женщины, актёр неожиданно назвал коллегу по "Универу": "У меня есть свой типаж. Анна Хилькевич — прекрасно". Он добавил, что ценит в женщинах воспитание, образование, доброту и чувство юмора, а также не любит, когда девушка говорит о себе в уничижительном тоне. Сам Гогунский с иронией называет себя "рэд флагом" для отношений и спокойно относится к тому, что его считают сложным партнёром.

Ранее Анна Хилькевич и её муж Артур Мартиросян стали победителями второго сезона реалити-шоу "Ставка на любовь", выиграв 5 миллионов 390 тысяч рублей. Актриса посвятила победу мужу, назвав его "грин флагом" шоу-бизнеса.