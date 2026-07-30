Миллионы за роль красивого аксессуара: предложение богатого мужчины вызвало у актрисы чувство опасности

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Кино

Звезда сериала "Содержанки" Ангелина Пахомова в подкасте "Цыпкин, ты достал!" впервые публично рассказала о необычном предложении, которое ей поступило от некоего бизнесмена.

Ангелина Пахомова
Фото: VK Видео by канал Евгении Медведевой, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ангелина Пахомова

Мужчина предлагал актрисе 50 миллионов рублей за участие в фиктивном романе. При этом, по словам Пахомовой, сделка не предполагала интимных отношений — только публичные выходы в свет и упоминания о псевдовозлюбленном в интервью.

Актриса призналась, что предложение вызвало у неё страх, а не желание заработать. Она почувствовала, что её пытаются купить, и отказалась от сделки, несмотря на впечатляющую сумму. Пахомова подчеркнула, что такие предложения — не просто история из жизни, а сигнал, что в индустрии по-прежнему существует отношение к женщинам как к товару.

"Я отказалась, потому что мне стало страшно, и это больше похоже на использование меня. Меня просто хотели купить — мне показалось так", — рассказала актриса.

По словам Пахомовой, подразумевалось, что "роман" продлится год, а она будет выполнять роль "девушки бизнесмена" на мероприятиях и в медиа. Она не уточнила, кто именно был инициатором предложения, но дала понять, что подобные схемы в шоу-бизнесе не редкость — и многие соглашаются, не задумываясь о последствиях.

Ранее стендап-комик Зоя Яровицына откровенно рассказала о гендерных стереотипах в юморе, заявив, что женщины в этой сфере стартуют "из минуса" и дольше доказывают, что могут шутить.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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