Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Неблагоприятные метеоусловия ухудшат качество воздуха в Ленинградской области
Популяция дальневосточного леопарда выросла в шесть раз за 20 лет
Доля поездов в деловых поездках между Москвой и Петербургом выросла до 75%
Количество автокредитов в Башкортостане упало в два раза по сравнению с октябрем
Теплосети Алматы пройдут гидравлическую проверку в период с 3 по 14 августа
Заброшенный сельхозучасток в Шиловском районе превратили в свалку мусора
Компания ФосАгро направила 40 миллионов рублей на развитие медицины в Череповце
Власти России борются с локальными перебоями в поставках топлива
Бизнесмен из Верхнекамского района оплатил незаконную заготовку древесины под угрозой торгов

Зрители ещё не успели соскучиться: Алан Ричсон предрёк тяжёлое будущее сериалу "Гарри Поттер"

Кино

Звезда сериала "Джек Ричер" Алан Ричсон в интервью изданию Collider поделился мнением о предстоящем сериале "Гарри Поттер" от HBO. Актёр, который сам является частью большой франшизы, признался, что относится к будущему проекту с изрядной долей скепсиса, несмотря на свою давнюю любовь к волшебному миру.

Хогвартс
Фото: commons.wikimedia.org by Joao Carlos Medau from Campinas, Brazil, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Хогвартс

По словам Ричсона, он вырос на фильмах о юном волшебнике, и даже звук знакомого саундтрека до сих пор вызывает у него ощущение чуда. Однако, по его мнению, студия слишком торопится с перезапуском: между последним фильмом и новым сериалом прошло слишком мало времени, чтобы зрители успели соскучиться.

"Я огромный фанат "Гарри Поттера". Один только звук этого фильма вызывает ощущение волшебства. Конечно же, я буду смотреть предстоящей сериал. Но даже не знаю — мне кажется, что его смотреть будет трудно. Его выпускают слишком рано. Для некоторых вещей проходит слишком мало времени", — поделился актёр.

Премьера первого сезона "Гарри Поттера" состоится 26 декабря на стриминговом сервисе HBO Max. Проект, который расскажет историю Мальчика со шрамом в формате семи сезонов, уже продлён на второй сезон — его съёмки должны начаться осенью. Сериал, как и оригинальные фильмы, основан на произведениях Джоан Роулинг.

Известно, что съёмки проекта сталкиваются с серьёзными ограничениями: юные актёры могут находиться на площадке не более полутора часов в день из-за строгих законов о труде несовершеннолетних.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Пересол, горечь и дряблая мякоть останутся в прошлом: как правильно засолить сельдь без единой ошибки
Еда и рецепты
Пересол, горечь и дряблая мякоть останутся в прошлом: как правильно засолить сельдь без единой ошибки
Брови как свои, только лучше: возвращаем лицу естественность, мягкость и гармонию
Красота и стиль
Брови как свои, только лучше: возвращаем лицу естественность, мягкость и гармонию
Семья забудет про магазинные десерты: этот шоколадный торт съедят раньше, чем он пропитается
Еда и рецепты
Семья забудет про магазинные десерты: этот шоколадный торт съедят раньше, чем он пропитается
Популярное
Сбивать за копейки: Россия переходит на использование лазерных систем ПВО для поражения дронов

Российский оборонный сектор внедряет системы перехвата, которые превращают уничтожение дорогого дрона в вопрос оплаты счетов за электричество.

Сбивать за копейки: Россия переходит на использование лазерных систем ПВО для поражения дронов
Кремль отказал Еревану в соблюдении правил ЕАЭС до определения политического курса
Кремль отказал Еревану в соблюдении правил ЕАЭС до определения политического курса
Десерт выглядит сложнее, чем готовится: рулет Красный бархат получается нежным и нарядным
Россия и США оказались неожиданными союзниками в противостоянии Франции в СБ ООН
Вашингтон выбрал путь максимального давления на торговых партнёров РФ. Кто сдастся? Любовь Степушова Сердце разрывается от масштаба: Наталья Бондарчук рассказала о переменах в российском кино Анжела Якубовская Джедайский меч больше не нужен: палка в руках китайского матроса подняла по тревоге авианосец США Андрей Николаев
Джедайский меч больше не нужен: палка в руках китайского матроса подняла по тревоге авианосец США
Семья забудет про магазинные десерты: этот шоколадный торт съедят раньше, чем он пропитается
Звезды теперь создадут на Земле: технологический рывок Китая оставил мировых лидеров позади
Звезды теперь создадут на Земле: технологический рывок Китая оставил мировых лидеров позади
Последние материалы
Средний чек на ремонт китайских авто составил 9787 рублей в первой половине 2026 года
В Астрахани, Черноярском и Приволжском районах 30 июля отключат электричество
Подготовка Пензы к зиме: гидравлические испытания прошли в 70% жилых домов
В Нижегородской области увеличили лимиты добычи лося, кабана и медведя
В Татарстане выпустили 25 соколят в рамках программы реинтродукции балобанов
Банк России подготовил проект указания по залогу криптовалюты в маржинальных сделках
Дивеево примет V Съезд малых городов Нижегородской и Гродненской областей
США запретили ввоз человекоподобных и четырехногих роботов из-за угроз безопасности
Инженеры назвали основные признаки критического износа тормозных колодок
У комика-иноагента и его жены родилась дочь в США: что известно о первенце Поперечного*
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.