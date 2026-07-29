Зрители ещё не успели соскучиться: Алан Ричсон предрёк тяжёлое будущее сериалу "Гарри Поттер"

Звезда сериала "Джек Ричер" Алан Ричсон в интервью изданию Collider поделился мнением о предстоящем сериале "Гарри Поттер" от HBO. Актёр, который сам является частью большой франшизы, признался, что относится к будущему проекту с изрядной долей скепсиса, несмотря на свою давнюю любовь к волшебному миру.

Фото: commons.wikimedia.org by Joao Carlos Medau from Campinas, Brazil, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Хогвартс

По словам Ричсона, он вырос на фильмах о юном волшебнике, и даже звук знакомого саундтрека до сих пор вызывает у него ощущение чуда. Однако, по его мнению, студия слишком торопится с перезапуском: между последним фильмом и новым сериалом прошло слишком мало времени, чтобы зрители успели соскучиться.

"Я огромный фанат "Гарри Поттера". Один только звук этого фильма вызывает ощущение волшебства. Конечно же, я буду смотреть предстоящей сериал. Но даже не знаю — мне кажется, что его смотреть будет трудно. Его выпускают слишком рано. Для некоторых вещей проходит слишком мало времени", — поделился актёр.

Премьера первого сезона "Гарри Поттера" состоится 26 декабря на стриминговом сервисе HBO Max. Проект, который расскажет историю Мальчика со шрамом в формате семи сезонов, уже продлён на второй сезон — его съёмки должны начаться осенью. Сериал, как и оригинальные фильмы, основан на произведениях Джоан Роулинг.

Известно, что съёмки проекта сталкиваются с серьёзными ограничениями: юные актёры могут находиться на площадке не более полутора часов в день из-за строгих законов о труде несовершеннолетних.