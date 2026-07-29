Секунда, которая изменила всё: Брэд Питт оставил след в памяти первой россиянки на "Оскаре"

Джазовая певица Анна Бутурлина, известная как российский голос принцессы Эльзы из "Холодного сердца", поделилась впечатлениями от случайной встречи с Брэдом Питтом за кулисами церемонии вручения премии "Оскар".

Фото: commons.wikimedia.org by Aubrey Gemignani, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Брэд Питт

Артистка, ставшая первой россиянкой, выступившей на этой престижной церемонии, в интервью WomanHit призналась, что голливудский актёр произвёл на неё неизгладимое впечатление.

Встреча произошла в тот момент, когда Бутурлина и её коллеги покидали сцену после своего номера. Питт в это время давал интервью репортёру, поэтому певице удалось лишь поздороваться с ним. Однако и этого мгновения оказалось достаточно, чтобы актриса запомнила эту встречу навсегда.

"Он, конечно, потрясающе красивый человек!" — поделилась Бутурлина, назвав голливудского актёра "абсолютным красавчиком".

По её словам, на церемонии царила деловая атмосфера, и каждая секунда была расписана, поэтому звёзд она наблюдала только со стороны или со сцены. Тем не менее, даже короткий контакт с Питтом стал для певицы одним из самых ярких моментов.

Сама Бутурлина стала известна миллионам зрителей благодаря своему уникальному голосу, которым говорят и поют диснеевские принцессы: Эльза из "Холодного сердца" и Тиана из "Принцессы и лягушки".