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Сердце разрывается от боли: Сури вычеркнула фамилию Круза, что окончательно лишило его иллюзий

Кино

Том Круз, по данным инсайдеров, глубоко потрясён и опустошён после того, как его 20-летняя дочь Сури официально отказалась от его фамилии.

Том Круз
Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Том Круз

Теперь девушка носит имя Сури Ноэль, взяв в качестве фамилии второе имя своей матери, Кэти Холмс. Для актёра, который годами был отдалён от дочери, это решение стало неожиданным и болезненным ударом.

Несмотря на то, что Круз понимает право совершеннолетней Сури на самостоятельный выбор, сам факт исчезновения его фамилии из её официальных документов стал для него "невероятно болезненным". По словам инсайдеров, он "никогда не думал, что всё зайдёт так далеко".

Это событие стало эмоциональным ударом, а не юридической формальностью. При этом актёр по-прежнему очень переживает за дочь и надеется, что в будущем они смогут восстановить отношения.

Сури официально зарегистрировалась для участия в выборах в Пенсильвании под именем Сури Ноэль, а в Пенсильвании избиратели обязаны использовать свои официальные имена, что фактически подтверждает юридическую силу смены фамилии.

Девушка уже использовала это имя ранее, например, на выпускной церемонии в школе исполнительских искусств LaGuardia в 2024 году. Сейчас она учится в Университете Карнеги-Меллон в Пенсильвании и ведёт закрытый образ жизни.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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