Организм привык к ограничениям: строгий режим актрисы из "Универа" вызвал споры о здоровье

Звезда сериала "Универ" актриса Наталья Рудова в своём Instagram*-аккаунте раскрыла секреты поддержания фигуры. В ходе общения с подписчиками она ответила на вопрос одной из поклонниц о том, как ей удаётся оставаться стройной.
По словам актрисы, её метод прост и строг одновременно: она не ест после четырёх часов вечера. Этот режим, как признаётся Рудова, подходит ей лучше всего. При этом она допускает редкие послабления — раз в неделю может позволить себе ужин. Кроме того, актриса занимается спортом три раза в неделю.
"Не ем после четырёх, мне подходит. Если хочу, раз в неделю могу поужинать. Спорт три раза в неделю", — ответила знаменитость.
Поклонники восприняли признание актрисы неоднозначно. Одни поддержали её дисциплину, другие отметили, что такой режим подходит далеко не всем и может быть связан с определёнными рисками для здоровья. Сама Рудова, впрочем, дала понять, что этот подход работает для неё уже долгое время.
Ранее Анастасия Решетова, бывшая возлюбленная Тимати, также откровенно рассказала о своём питании. Модель призналась, что набрала несколько килограммов, перестала тренироваться и не следит за фигурой, хотя по-прежнему исключает сахар.
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