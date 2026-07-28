Дженнифер Энистон, пережившая два развода, включая громкий брак с Брэдом Питтом, снова задумалась о замужестве. По данным Daily Mail, 57-летняя актриса и её бойфренд, гипнотерапевт Джим Кёртис, уже обсуждают возможную помолвку после года совместной жизни.
По информации инсайдера, инициатива исходит от мужчины, который настроен на совместное будущее. При этом пара, по данным источника, не планирует посвящать в свои планы широкий круг знакомых. Однако официального подтверждения этой информации ни от самой актрисы, ни от её представителей не поступало.
Сама Дженнифер Энистон уже дважды была замужем: с 2000 по 2005 год за Брэдом Питтом, а затем с 2015 по 2018 год за актёром Джастином Теру. Сейчас она встречается с 50-летним гипнотерапевтом Джимом Кёртисом, с которым её впервые заметили осенью 2025 года. До этого, в феврале 2026-го, папарацци засняли пару во время совместного просмотра недвижимости на Манхэттене, что подогрело слухи о серьёзности их намерений.
Недавно Дженнифер Энистон оказалась в центре семейного конфликта: её нынешний бойфренд Джим Кёртис был недоволен интервью, в котором она с теплотой отозвалась о работе с бывшим мужем Брэдом Питтом.
Публичный скандал в Совете Безопасности ООН привел к неожиданному союзу противников и поставил под угрозу экономические связи между Парижем и Вашингтоном.