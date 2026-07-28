Больше никаких одиноких вечеров: Дженнифер Энистон решилась на шаг, который изменит её статус

Дженнифер Энистон, пережившая два развода, включая громкий брак с Брэдом Питтом, снова задумалась о замужестве. По данным Daily Mail, 57-летняя актриса и её бойфренд, гипнотерапевт Джим Кёртис, уже обсуждают возможную помолвку после года совместной жизни.

Фото: commons.wikimedia.org by HHSgov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дженнифер Энистон

По информации инсайдера, инициатива исходит от мужчины, который настроен на совместное будущее. При этом пара, по данным источника, не планирует посвящать в свои планы широкий круг знакомых. Однако официального подтверждения этой информации ни от самой актрисы, ни от её представителей не поступало.

Сама Дженнифер Энистон уже дважды была замужем: с 2000 по 2005 год за Брэдом Питтом, а затем с 2015 по 2018 год за актёром Джастином Теру. Сейчас она встречается с 50-летним гипнотерапевтом Джимом Кёртисом, с которым её впервые заметили осенью 2025 года. До этого, в феврале 2026-го, папарацци засняли пару во время совместного просмотра недвижимости на Манхэттене, что подогрело слухи о серьёзности их намерений.

Недавно Дженнифер Энистон оказалась в центре семейного конфликта: её нынешний бойфренд Джим Кёртис был недоволен интервью, в котором она с теплотой отозвалась о работе с бывшим мужем Брэдом Питтом.