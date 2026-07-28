Киноиндустрия приняла его слишком щедро: сколько Михаил Ефремов может зарабатывать после колонии

Заслуженный артист России Михаил Ефремов, который в этом году получил свою первую крупную роль после выхода из колонии, может зарабатывать на съёмках более миллиона рублей за неделю. Такую оценку его гонорара привёл продюсер Павел Рудченко, комментируя участие актёра в фильме "Отец. Ещё отец".

Фото: commons.wikimedia.org by putnik, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Михаил Ефремов

Картина, в которой Ефремов сыграет вместе с Данилой Козловским, находится в стадии подготовки к производству. Режиссёр Александр Баршак уже подтвердил старт работы над проектом, бюджет которого оценивается в 130 миллионов рублей, а на продвижение планируется потратить ещё около 70 миллионов. В фильме также задействованы Аня Чиповская, Павел Деревянко и Ирина Безрукова.

"Сказать сложно, о какой цифре они могли договориться. Но его уровень актёров, я думаю, вполне может получать от 250 тысяч рублей в день за съёмочный день", — говорит Рудченко в беседе с aif.ru.

Продюсер считает, что Ефремов после возвращения из колонии давно вернулся в творческую форму. Съёмки запланированы на осень, и, по оценкам экспертов, при стандартной шестидневной рабочей неделе гонорар актёра может превысить полтора миллиона рублей. Однако окончательная сумма будет зависеть от количества съёмочных дней и условий контракта.

Напомним, в июле этого года стало известно, что Михаил Ефремов переехал в съёмную квартиру на Садовом кольце вместе с актрисой Дарьей Белоусовой, своей давней возлюбленной, оставив бывшей супруге и детям шестикомнатную квартиру в Плотниковом переулке стоимостью около 200 миллионов рублей.