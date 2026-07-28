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Киноманские ожидания рухнули: первые обзоры "Человека-паука" выявили системные ошибки Marvel

Кино

За три дня до мировой премьеры нового супергеройского фильма "Человек-паук: Новый день" в Сети появились первые обзоры ленты.

Человек-паук
Фото: flickr.com by Roger Murmann, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Человек-паук

Реакция критиков оказалась неоднозначной: с одной стороны, картина получила высокие оценки на агрегаторах — 91% "свежести" на Rotten Tomatoes и 70 баллов из 100 на Metacritic. С другой, многие рецензенты отмечают, что фильм не избежал проблем, типичных для киновселенной Marvel, и уступает по новизне другим проектам франшизы.

"Новый день" — более зрелый, эмоциональный и явно ориентированный на массового зрителя "Человек-паук". Он не избежал некоторых типичных для киновселенной Marvel недостатков, но его сердце — искренняя игра Тома Холланда", — отмечается в одной из рецензий.

Основные претензии критиков связаны с перегруженным сюжетом и обилием фан-сервиса, который, по мнению некоторых обозревателей, мешает рассказать полноценную историю о самом Питере Паркере. Фильм слишком сильно сосредоточен на построении кинематографического мира Marvel и на том, чтобы стать связующим звеном со следующим фильмом о Мстителях, из-за чего он не всегда воспринимается как самостоятельная картина о Человеке-пауке.

Тем не менее большинство рецензий хвалят фильм за увлекательность, яркие эмоции и актёрскую игру, особенно выделяя дуэт Тома Холланда и Зендеи, а также работу Сэди Синк. Рецензенты сходятся во мнении, что Холланд "перешёл на новый уровень" в своей игре. Некоторые критики даже называют ленту лучшим "Человеком-пауком" и одним из главных достижений киновселенной Marvel в целом.

Напомним, ранее Том Холланд в интервью признался, что считает свою супругу Зендею более талантливой актрисой и называет работу с ней "лучшей частью" карьеры.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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