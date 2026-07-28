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Студия готова на любые уступки: идея 45-летнего Калкина заставила Disney пойти на сделку

Кино

Воссоединение с культовой франшизой, казавшееся невозможным десятилетиями, может стать реальностью. 45-летний Маколей Калкин, прославившийся ролью Кевина Маккаллистера, провёл переговоры с руководством студии Disney о возвращении во вселенную "Один дома". Студия, по данным инсайдеров, пришла в восторг от его идеи и готова на всё, чтобы заполучить актёра обратно.

Маколей Калкин
Фото: Фото с личного Инстаграм*-аккаунта (запрещён в РФ) Маколея Калкина by Личный Инстаграм-аккаунт Маколея Калкина
Маколей Калкин

На протяжении многих лет Маколей Калкин оставался главным символом рождественских каникул для миллионов зрителей, но после двух первых фильмов он не возвращался к этому образу. Однако, как сообщает журналист Мэтт Беллони в подкасте The Town, актёр недавно посетил студию Disney, чтобы обсудить возможность нового фильма. Студия, по словам инсайдера, буквально "сходит с ума" от этой идеи.

"Я поговорил с людьми, которые слышали эту идею, и это действительно хорошая задумка для перезапуска "Один дома" с Маколеем Калкином", — цитирует Беллони издание ComingSoon.

Интерес Disney к возвращению Калкина настолько велик, что студия предлагает ему сделку по принципу "один за нас, один за тебя": участие в новом фильме "Один дома" в обмен на зелёный свет на его собственный авторский проект. При этом сам Калкин уже давно вынашивает идею сиквела, где повзрослевший Кевин сталкивается с проблемами отцовства. По его задумке, он играет вдовца или разведённого мужчину, который слишком много работает и теряет связь с сыном, а затем оказывается запертым снаружи собственного дома, где его собственный ребёнок расставляет ловушки.

"Дом — это своего рода метафора наших отношений", — объяснял Калкин свою идею год назад на 35-летии фильма.

Хотя сделка ещё не окончательно оформлена и, по словам Беллони, "может не состояться", инсайдеры уверены, что Disney активно "ухаживает" за актёром. В случае успеха это может стать крупнейшим перезапуском франшизы, которая после ухода Калкина выпустила четыре сиквела без него, но так и не смогла повторить былого успеха.

Напомним, что после "Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке" Калкин на долгие годы отошёл от активной актёрской карьеры. В последнее время он появлялся в эпизодических ролях и рекламных кампаниях, например, в роли водителя, который жалуется, что в детстве родители оставили его одного на Рождество. Его брат Киран Калкин, напротив, недавно получил "Оскар" за фильм "Настоящая боль", но, по иронии судьбы, именно Маколей сейчас в центре внимания Disney.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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