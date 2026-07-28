Глава Греции обсудил с Ноланом "Одиссею": что сказал премьер режиссёру

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис провёл видеозвонок с режиссёром Кристофером Ноланом, чтобы обсудить его новый фильм "Одиссея" и поблагодарить постановщика за вклад в популяризацию древнегреческой культуры.

Фото: commons.wikimedia.org by Cristiano Betta, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Кристофер Нолан

Как сообщает Euronews, разговор состоялся на фоне ошеломительного коммерческого успеха картины, которая уже собрала более 640 миллионов долларов по всему миру и две недели удерживает лидерство в американском прокате.

Глава греческого правительства, который лично посмотрел фильм, отметил, что "Одиссея" не только возвращает интерес к гомеровскому эпосу, но и служит мостом между богатым культурным наследием Греции и современным кинематографом. Мицотакис выразил особую признательность за то, что значительная часть съёмок проходила на территории страны — в Мессении, Коринфе и других исторических местах Пелопоннеса.

"Он поблагодарил Кристофера Нолана за фильм, который способствует пробуждению интереса всего мира к Древней Греции, и отметил, что значительная часть съёмок прошла в Греции", — говорится в заявлении офиса премьер-министра.

Мицотакис также поздравил режиссёра с кассовым успехом картины. По последним данным, "Одиссея" собрала более 639 миллионов долларов по всему миру, став самым успешным стартом в карьере Нолана. При этом лента продолжает вызывать споры — в частности, из-за критики Илона Маска и недовольства некоторых греческих зрителей отсутствием греков в касте.

Ранее министр культуры Греции Лина Мендони уже высказывалась по поводу споров вокруг "Одиссеи", заявляя, что государство не должно указывать кинематографистам, как интерпретировать древние мифы, а сама дискуссия является важной частью культурного диалога.