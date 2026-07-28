Детская любовь к машинкам: личные мотивы заставили актрису спустя почти десятилетие сменить ТВ на экран

Голливудская актриса Джессика Бил официально вернулась в большое кино спустя девять лет. 44-летняя звезда представила на Comic-Con в Сан-Диего трейлер приключенческого боевика "Мэтчбокс" (Matchbox the Movie), вдохновлённого культовыми игрушечными машинками Mattel. Вместе с ней на сцену вышли коллеги по съёмочной площадке — Джон Сина, Тейона Пэррис, Сэм Ричардсон и Артуро Кастро.

Фото: commons.wikimedia.org by Maggie, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Джессика Бил

Последний раз Джессика Бил снималась в полнометражном фильме в 2017 году — в драме "Шок и трепет". С тех пор она появлялась лишь в телевизионных проектах, включая сериалы "Лиметаун", "Кэнди" и "Лучшая сестра". Однако именно "Мэтчбокс" стал для неё тем проектом, который заставил вернуться на большой экран.

"Вернуться в киноиндустрию — это то, чего я действительно хотела. Всё должно быть вовремя, это должно быть правильным решением. <…> Меня вдохновил актёрский состав, вдохновили эти машины и сама ностальгия. Я хотела снова попробовать себя в экшен-жанре, и этот проект показался мне именно тем, что нужно. Я была по-настоящему рада стать его частью", — поделилась актриса в беседе с People.

По словам Бил, на её решение повлияли и личные обстоятельства: у неё двое маленьких сыновей — 11-летний Сайлас и 5-летний Финеас, и выбор проекта должен был учитывать интересы семьи. Сама актриса призналась, что в детстве обожала машинки Matchbox и теперь покупает их своим детям, что сделало участие в проекте особенно значимым.

В центре сюжета — тайный агент ЦРУ Шон (Джон Сина), который возвращается в родной город и втягивает своих старых друзей в опасную международную гонку за спасение мира. Сама Бил сыграла приземлённую, но решительную девушку Эйми — парамедика, которая по ночам подрабатывает гонщицей. Режиссёром выступил Сэм Харгрейв, известный по фильму "Экстракция". Мировая премьера "Мэтчбокса" состоится на Apple TV+ 9 октября.

Ранее на Comic-Con в Сан-Диего студия Marvel объявила, что Райан Гослинг исполнит главную роль в фильме "Призрачный гонщик", который станет его первой супергеройской картиной.