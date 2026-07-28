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Сердце разрывается от боли: первый юбилей Юлии Меньшовой лишил её главной опоры в жизни

Кино

Юлия Меньшова впервые встретила свой день рождения без родителей. 28 июля актрисе и телеведущей исполнилось 57 лет — это первый праздник, который она отмечает после ухода Веры Алентовой и Владимира Меньшова. В личном блоге она опубликовала архивное фото, на котором её знаменитые родители позируют с новорождённой дочерью.

Юлия Меньшова
Фото: YouTube канал Сама Меньшова by Скриншот видео YouTube канала Сама Меньшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Юлия Меньшова

В подписи к снимку Юлия призналась, что чувствует себя непривычно, но при этом спокойно. Она отметила, что в их семье тема смерти никогда не была запретной — родители открыто говорили с ней о том, что когда-нибудь уйдут. Это, по её словам, помогло ей принять утрату и сохранить благодарность за всё, что они ей дали.

"Сегодня у меня день рождения. Особенный. Впервые без папы и без мамы. Это очень странное чувство. Но мне спокойно. Они живы в нашей памяти, в своих делах, которые всё ещё важны для многих людей… Спасибо вам, мои дорогие, за то, что я появилась на этот свет. И за всё, что вы хотели и смогли мне дать. Я давно уже взрослая. И я справляюсь. И очень вас люблю!" — написала Юлия.

Поклонники и коллеги актрисы, включая Екатерину Стриженову и Наталию Гулькину, откликнулись на её пост, пожелав ей сил и поздравив с днём рождения. Многие отметили, что её слова о родителях тронули до глубины души, и поблагодарили её за пример мудрого отношения к утрате.

Владимир Меньшов ушёл из жизни 5 июля 2021 года в возрасте 81 года. Его супруга, народная артистка России Вера Алентова, скончалась 25 декабря прошлого года в возрасте 83 лет. Они похоронены рядом на Новодевичьем кладбище.

Ранее дочь актрисы Анастасии Заворотнюк почтила память матери, скончавшейся 29 мая 2024 года от рака головного мозга. Во вторую годовщину её смерти Анна Заворотнюк опубликовала в соцсетях чёрно-белую фотографию и призналась, что спустя два года боль утраты не стала меньше.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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