Она делает всё намного лучше: Том Холланд — о том, почему Зендея превосходит его в актёрском мастерстве

Голливудский актёр Том Холланд, известный по роли Человека-паука, в очередной раз публично признался в восхищении актёрским талантом своей супруги Зендеи.

Фото: commons.wikimedia.org by ChristopherJClarke, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Том Холланд

На красной дорожке премьеры фильма "Человек-паук: Новый день" в Лос-Анджелесе он заявил, что считает жену более талантливой, чем он сам, и назвал работу с ней "лучшей частью" своего профессионального опыта.

По словам Холланда, Зендея обладает уникальной способностью "поднимать планку" для всех актёров в кадре, делая каждую сцену лучше. Он признался, что многому учится у неё, наблюдая за её игрой и подходом к роли.

Актёр подчеркнул, что его супруга "честна в каждом решении, которое принимает как актриса", и он чувствует себя "очень удачливым" каждый раз, когда делит с ней экранное время.

"Она талантливее меня, и она делает всё в сценах намного, намного лучше. Это лучшая вещь в работе с Зендеей", — приводит слова Холланда издание Refinery29.

Премьера фильма "Человек-паук: Новый день", в котором супруги вновь сыграли вместе, состоялась 27 июля. Работа над проектом, а также совместное участие в недавней "Одиссее" Кристофера Нолана, по словам Холланда, только укрепили его уверенность в том, что Зендея является одной из самых талантливых актрис своего поколения.

Ранее Зендея призналась, что почти каждый день говорит своему возлюбленному Тому Холланду фразу из "Человека-паука: Возвращение домой".