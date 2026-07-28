Отказ ради семьи: что Ксения Бородина обсудила с мужем перед съёмками в кино

Ксения Бородина, посетившая премьеру фильма "За любовь", в котором она сыграла вместе с дочерью Теоной, заявила, что не стала бы сниматься в постельных сценах.

Фото: Telegram by Telegram-канал Ксении Бородиной, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ксения Бородина

Во время общения с журналистами телеведущая подчеркнула, что перед съёмками обсудила этот вопрос с мужем Николаем Сердюковым, который поддержал её решение, но уточнил, будут ли в фильме откровенные сцены.

Бородина призналась, что участие в подобных эпизодах для неё категорически неприемлемо. По её словам, она вынуждена была бы отказаться от роли, если бы в сценарии присутствовали постельные сцены, поскольку чисто физически не смогла бы их сыграть.

"Если бы были постельные сцены, я бы вынуждена была отказаться. Я просто не смогла бы. Чисто физиологически мне было бы тяжело", — призналась блогерша, чьи слова приводит Woman.ru.

Ранее Ксения Бородина рассказывала, что особенно ценит в муже Николае Сердюкове его семейные ценности. По её словам, для неё важно, чтобы у спутника семья была на первом месте, и именно таким человеком оказался её супруг.