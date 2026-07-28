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Зеркало лгало в юности: Муцениеце призналась, к чему привели сравнения себя с Джоли и Шейк

Кино

Агата Муцениеце в подкасте "Простое наблюдение" честно рассказала о том, как в юности сравнивала себя с голливудскими звёздами. 37-летняя актриса призналась, что ставила свои фото в один ряд со снимками Анджелины Джоли, Киры Найтли и Ирины Шейк, пытаясь найти себя в мире красоты и глянца.

Агата Муцениеце
Фото: тг-канал Агаты Муцениеце is licensed under public domain
Агата Муцениеце

По словам Муцениеце, в юности она была уверена в своей внешности и даже считала, сколько человек оборачивается ей вслед на улице. Сейчас актриса с иронией вспоминает те времена, называя свои тогдашние поиски "кринжовыми". Она признаётся, что это был период, когда она пыталась найти гармонию между тем, что видела в зеркале, и тем, что чувствовала внутри.

В том же интервью актриса также затронула тему своей личной жизни. Она рассказала, что мужья, по её мнению, часто уходят от сильных женщин именно из-за их силы, и что она всегда стремилась быть опорой для своих партнёров, но это не всегда спасало отношения.

Ранее Агата Муцениеце призналась, что зарабатывает больше миллиона рублей в месяц, и практически вся эта сумма уходит на троих детей — оплату школы, кружков, одежды, продуктов и книг.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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