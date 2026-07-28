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Самый страшный дом в кино: Collider назвал лучший домашний триллер всех времён

Кино

Авторитетное издание Collider представило список из десяти величайших домашних триллеров всех времён. В подборку вошли как признанные шедевры авторского кино, так и современные хиты, которые переосмыслили жанр. Возглавил рейтинг фильм Михаэля Ханеке "Забавные игры" 1997 года, обойдя такие известные картины, как "Исчезнувшая" и "Незнакомцы".

Женщина смотрит криминальную драму
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
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Домашние триллеры — это поджанр, в котором опасность подстерегает не на улицах большого города, а за закрытыми дверями собственного дома. По мнению Collider, за последние десятилетия этот жанр вышел далеко за рамки традиционного саспенса, вобрав в себя элементы хоррора, сатиры и даже арт-хауса, чтобы исследовать токсичные семейные динамики, психологическое насилие и предательство.

"В домашних триллерах опасность таится за закрытыми дверями. Это мрачные истории, которые разворачиваются в обычных, на первый взгляд, домах, а акцент делается на психологию, предательство и обман. <…> За последние несколько десятилетий этот поджанр вышел за рамки традиционного саспенса и вобрал в себя хоррор, сатиру, психологическую драму и даже артхаус. Одни фильмы исследуют жестокие отношения, другие — динамику токсичных семей, а некоторые имеют дело с монстрами дома", — пишет Collider.

Первое место в рейтинге заняли "Забавные игры" Михаэля Ханеке. Издание называет их одним из самых напряжённых триллеров в истории кино и беспощадным исследованием насилия. Режиссёр намеренно лишает зрителей привычного катарсиса, а спокойное и вежливое поведение убийц оказывается гораздо страшнее неконтролируемой ярости. Второе место досталось "Исчезнувшей" Дэвида Финчера, а тройку лидеров замкнули "Незнакомцы" Брайана Бертино.

В десятку также вошли культовый арт-хаусный фильм Шанталь Акерман "Жанна Дильман, набережная Коммерции 23, Брюссель 1080" (1975), режиссёрский дебют Джоэла Эдгертона "Подарок" (2015), а также "Степфордские жены" (1975), "Что-то не так с Кевином" (2011), "Человек-невидимка" (2020), "Глотай" (2020) и вышедшая в этом году "Горничная" (2026). Все эти фильмы, по мнению критиков, доказывают, что самые страшные монстры часто скрываются не в темноте, а в обыденности повседневной жизни.

Ранее Collider составил рейтинг лучших хорроров 2026 года, а также список самых напряжённых фильмов всех времён. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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