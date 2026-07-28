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Стали известны гонорары звёзд "Одиссеи": сколько заработали Мэтт Дэймон, Том Холланд и Зендея

Кино

Подкаст PBD раскрыл гонорары звёздного актёрского состава фильма Кристофера Нолана "Одиссея". Разброс сумм оказался весьма показательным: от 1,5 миллиона долларов у Эллиота Пейджа до 15 миллионов у Мэтта Дэймона.

Зендея
Фото: flickr.com by Nicole Alexander, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Зендея

Самым высокооплачиваемым участником каста стал Мэтт Дэймон, получивший за роль Одиссея 15 миллионов долларов. Многие поклонники уже отмечают, что этой суммы недостаточно для той игры, которую показал актёр.

Вторым по величине гонорара стал Том Холланд — 10 миллионов долларов. Энн Хэтэуэй заработала 7 миллионов, Роберт Паттинсон — 6 миллионов за 10-15 минут экранного времени, а Шарлиз Терон — 5 миллионов.

"Зендея — 8 миллионов за 7-8 минут на экране, а Лупита Нионго — 4 миллиона за пять минут", — сообщается в публикации подкаста.

Джон Бернтал получил 3 миллиона за роль Менелая, Джон Легуизамо — 2,5 миллиона, а самый скромный чек в списке достался Эллиоту Пейджу — 1,5 миллиона долларов.

Стоит отметить, что официального подтверждения этим данным нет. Источник информации подкаста неизвестен, однако, по мнению авторов, это не любительский подкаст от ноунеймов, что добавляет цифрам определённого веса.

"Одиссея" вышла в мировой прокат 17 июля и уже собрала более 600 миллионов долларов. В России сеансы стартуют 30 июля. Фильм, снятый с бюджетом около 250 миллионов долларов, получил высокие оценки критиков и зрителей, а также претендует на премию "Оскар" в нескольких категориях.

Ранее Vulture составил рейтинг самых влиятельных режиссёров Голливуда, в котором Кристофер Нолан занял первое место.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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